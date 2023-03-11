【網絡熱話】90後網紅旺角被偷單車崩潰痛哭　網民錯焦點︰點解老得咁快

▲ 90後網紅被偷單車崩潰痛哭，網民錯焦點「點解老得咁快」。

抖音逾100萬粉絲，以單車窮遊聞名的內地網紅「潮汕阿秋」，自3年前開始以單車遊遍中國各地，早前終於來到香港一站時，豈料卻出事故，竟於旺角被人偷去他最寶貴的財產——單車。他於社交平台曝光事件後，迅即成為網上熱話，有網民寄予同情外，但更多人卻將焦點放在90後的阿秋外貌短短3年間的急速衰老的變化，笑言︰「肯定是同一個人嗎？」。

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「潮汕阿秋」早前於社交平台上載片段指，自己來到香港的第5日便發生單車被人偷去事件。據報，他於3月7日夜晚把單車泊位於旺角花園街附近欄杆的位置，至翌日下午想取回單車時，竟發現單車鎖被人剪爛。他又在片中苦呻自己已遊歷32個省份︰「一直好好的，沒想到單車在香港出現意外了」。阿秋已報警，警方以盜竊案處理，但暫時未有人被捕。

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事件曝光後，網民除了討論香港治安問題的同時，更多人關心92年出世的潮汕阿秋樣貌變化。有人更將潮汕阿秋3年前剛出遊一副陽光男孩與現今成個滄桑大叔的模樣對照，紛紛好奇這3年之間他的經歷。有網民說「騎行3年，怎麼形象變化這麼大！這真的是一個人嗎？他身上究竟發生了甚麼事？」

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責任編輯：羅嘉欣