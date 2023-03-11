【DNA檢測】女子從小被祖父母養大 DNA檢測找生父意外揭驚人真相

美國37歲女子Maggie Cruz，因媽媽生病需長期住在療養中心，自小被祖父母養大，她一直很好奇父親身分，遂作DNA檢測，意外發現驚人真相。

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綜合外媒報道，Maggie母親患有智能障礙，出生後不會說話，也不會自己上廁所，生活日常都需要人幫忙照顧，故長期居住在MDC中心。

Maggie結婚生子後十分好奇生父身分，透過祖父母得知，母親1985年住在MDC中心時，可能是被其他病患性侵才生下她，她4年前開始調查，結果透過DNA檢測意外發現，生父竟是一名在MDC工作的照顧者。

Maggie2019年首次提出性侵訴訟時發現，MDC內部完全沒有針對性侵事件進行調查，事件也未通報警方，而查閱母親的醫療紀錄，媽媽懷孕前身上曾出現不明原因所造成的傷勢。

她近日向紐約最高法院提起訴訟，指控照顧66歲病母的療養中心MDC放任性侵事件，認為性侵她母親的男子是1985年曾在該中心工作的James，希望能夠為母親伸張遲來的正義。

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責任編輯︰王明芳