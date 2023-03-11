  • 23°C
香港時間 : 2023311日 (週六) 11:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DNA檢測】女子從小被祖父母養大 DNA檢測找生父意外揭驚人真相

親子 10:34 2023/03/11

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

美國37歲女子Maggie Cruz，因媽媽生病需長期住在療養中心，自小被祖父母養大，她一直很好奇父親身分，遂作DNA檢測，意外發現驚人真相。

影片推介：

靚太廚房
【靚太廚房】準媽媽必睇「肥胎不肥人」飲食建議　懷孕初期需均衡飲食攝取6大營養素

綜合外媒報道，Maggie母親患有智能障礙，出生後不會說話，也不會自己上廁所，生活日常都需要人幫忙照顧，故長期居住在MDC中心。

Maggie結婚生子後十分好奇生父身分，透過祖父母得知，母親1985年住在MDC中心時，可能是被其他病患性侵才生下她，她4年前開始調查，結果透過DNA檢測意外發現，生父竟是一名在MDC工作的照顧者。

Maggie2019年首次提出性侵訴訟時發現，MDC內部完全沒有針對性侵事件進行調查，事件也未通報警方，而查閱母親的醫療紀錄，媽媽懷孕前身上曾出現不明原因所造成的傷勢。

她近日向紐約最高法院提起訴訟，指控照顧66歲病母的療養中心MDC放任性侵事件，認為性侵她母親的男子是1985年曾在該中心工作的James，希望能夠為母親伸張遲來的正義。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

家庭關係 網絡熱話

最高瀏覽

【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
13:17 2023/03/08
【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
【面斥不雅】中央圖書館裸女實為90後女生　疑刪與男友聯名帳號避風頭
11:41 2023/03/10
【面斥不雅】中央圖書館裸女實為90後女生　疑刪與男友聯名帳號避風頭
【蔡天鳳碎屍案】Abby婚禮片段曝光　「譚仔太子爺」Chris當日盼與愛妻白頭到老
16:03 2023/03/10
【蔡天鳳碎屍案】Abby婚禮片段曝光　「譚仔太子爺」Chris當日盼與愛妻白頭到老