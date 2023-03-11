【大灣區發展】林世雄赴珠海考察　稱銳意和珠海拓展國際貨運業務

▲ 林世雄赴珠海考察 稱銳意和珠海拓展國際貨運業務

運輸及物流局局長林世雄昨（10日）率領香港物流發展局成員到珠海，與珠海市人民政府的領導會面，就深化香港與珠海的交流合作和促進兩地經濟社會發展交換意見。

林世雄於網誌上表示，港珠澳大橋開通後，由香港國際機場或葵青貨櫃碼頭駕車往珠海，車程由過往分別4小時和3.5小時減少至大約45分鐘和75分鐘。

他形容珠海可望逐步成為粵西一帶貨物的集散中心，而香港銳意和珠海加強合作，攜手拓展國際貨運業務，認為善用港珠澳大橋，可令香港在大灣區的現代物流業發展中發揮更積極作用。

林世雄又指，此行讓他們更深入了解珠海和粵西的發展機遇，有助開拓更多元化的協作模式，進一步促進香港和珠海不同產業的聯繫和共同發展。

當局會繼續與香港物流發展局及業界攜手制訂促進物流發展的短、中、長期策略，釐訂各持份者應採取的策略和措施，共同營造有利物流業的環境，以鞏固及提升香港作為國際航運物流樞紐的地位。

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記者：鄧凱文