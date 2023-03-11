【廉政狙擊】羅霖出動私伙名牌手袋演闊太　美魔女分享美肌修身秘訣【多圖】

TVB劇《廉政狙擊》內，飾演卓廷光（黃智賢飾）太太郭明暉的羅霖，在《廉政狙擊》前期表現大方得體又賢慧，正以為卓太「人畜無害」，這周劇情卻揭為力挺卓廷光，原來明暉在背後給予不少「闇黑支援」。

她不擇手段替丈夫斬草除根，即使要犧牲親生兒子卓日升（高鈞賢飾）的終身幸福亦在所不計，是深藏不露的狠角色。

▲ 《廉政狙擊》

昨晚（3月10日）《廉政狙擊》劇情，卓太為警誡家晴（黃智雯飾）別再接近養子卓以凡（吳卓羲飾），竟踩上門與家晴談判。

一臉不屑的卓太，甫踏進家晴屋內即左藐右藐，更將手上的垃圾直接拋落地上兼出言侮辱家晴；羅霖面目猙獰、皮笑肉不笑的演出，再加上尖酸刻薄的對白，以及黃智雯滿眼的淚水與委屈，整場戲相當有壓逼感。

▲ 《廉政狙擊》

爆兒子係忠實粉絲

對於卓太獲正評，羅霖（Candy）第一時間感謝公司及樂小姐讓她嘗試如此有發揮角色，首次飾演奸角的她，坦言接到角色一刻確實有點擔心「出街畀人鬧」，Candy說：「後來諗深一層做演員就係要接受唔同嘅挑戰，所以就欣然接受同努力去揣摩。」

談到事前準備功夫，Candy指開拍前看了不少「尖酸刻薄」角色的演繹方法，並因而構思出一套屬於卓太的刻薄：「我覺得所謂上流社會，佢哋嗰種尖酸刻薄係帶住恥笑同嘲諷，同埋要有氣場。」

▲ 《廉政狙擊》

Candy續指，劇集出街後收到很多正評，除被稱呼「卓太」外，更試過走在街上有人主動跟她說：「卓太，做得好」，令她大感意外。

此外，Candy又笑言三名仔仔也是她劇迷：「佢哋會畀Comment我，佢哋每晚都會好緊張問跟住落嚟會點呀？下一集會點呀？你個下場係點呀？」

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冇戒澱粉質

除演技，身為亞姐冠軍的Candy更曾兩度出寫真，對上一次為2019年，大騷美魔女身段。

到今，她的「逆齡」肌膚令網民驚嘆不已，談到護膚心得，Candy透露全年凍水洗臉是重點：「一年四季都用凍水洗面，凍水洗面會收細毛孔，如果用太熱嘅水會令到毛孔擴張，容易引起過敏。」

至於如何維持美好身段，Candy竟驚爆並沒向澱粉質Say No：「會少食多餐，每餐食六成飽，每日可以食3、4餐，因為鍾意食澱粉質，我就會食少啲肉，因為如果兩者同時食就容易肥。另外每日會做10至15分鐘嘅運動，比較喜歡伸展運動同瑜伽。」

此外在劇中造型多變亮麗的她，原來所有名牌手袋及靚鞋都是私伙，為配合角色可說相當落力。

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