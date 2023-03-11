【以神之名】方力申未能陪女友葉萱赴韓　小方眼泛淚光解釋原因

方力申（小方）本月初認與葉萱（Maple Yip）拍拖，之後因為Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》引起話題，被發現小方女友為邪教受害者，而小方承認此事，同時表示與女友發展很快，大家互相信任，女友與他第一日認識已跟提及自己的過去，一起一星期便見雙方家長，並獲得雙方家長支持。

小方更曾透露女友將到韓國出庭，自己亦爭取陪伴對方到韓國出庭。

▲ 方力申與李彩華合唱《百分百感覺》主題曲。

小方未能赴韓

而方力申在昨晚（3月10日）出席仁濟醫院慈善酒會活動，並與昔日好拍檔李彩華合唱《百分百感覺》的主題曲《兩男一女》。

今次他接受媒體訪問再被問及陪女友到韓國出庭一事，小方有點眼濕濕地說自己有此意願，但最終要與女友家人溝通，說：「我都會尊重佢屋企人嘅決定，暫時就未有安排。」

不覺香港被跟蹤

同時，葉萱在《以神之名：信仰的背叛》提及在韓國曾被人跟蹤，小方稱在香港暫時未覺有此事。

另外對於邪教一事，小方稱不清楚香港警方有沒有介入調查事件。

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