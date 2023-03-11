【癌症殺手】26歲男星神隱7個月　 自爆與母同一命運患肺癌末期

▲ 26歲男星神隱7個月， 自爆與母同一命運患肺癌末期。

現年26歲的蔣智豪，於2021年參加內地節目《青春有你3》，憑著高挑身材和帥氣臉蛋而為人所認識。正當事業正值起飛之際，他自去年8月起便再沒有於微博更新動態，而且未有再公開亮相。神隱近7個月，他於昨日(10日)才再度於微博發文並透露自身情況，自曝消失的這段期間是因為罹患肺癌末期，他母親6年前也因此病逝世。

最新影片:

蔣智豪昨時隔7個月更新微博，寫道「消失的這段時間裡，我沒有閒著，我在努力和病魔作鬥爭，這個病讓我最愛的媽媽在六年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這四個字是我消失的原因」，他更提到「我不抽菸，但是卻在26歲的年紀要去和它抗爭，我真的很辛苦」言詞中充滿無論痛苦。

從他上載的照片中可見，戴著鼻導管，手上也有插針的蔣智豪看似十分虛弱，在3張檢查報告單中，也提到他的癌症似乎有轉移的跡象，情況不甚樂觀。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

蔣智豪又形容現時看著鏡子中消瘦許多，自己都快認不出來，為此一度想收埋自己，不願見人。慶幸的是，他身邊有一班好好的家人和親朋好友，經常溫暖鼓勵，讓他走出封閉，令他「有勇氣去面對剩下的時間，好好的和大家告個別，和曾經的自己說再見 」，他又承諾「我還是會努力生活，希望可以多陪伴家人和朋友一些時間！好了以前的故事就講到這了，我走啦……最後希望大家都健健康康，願天下無癌。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣