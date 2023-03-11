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【發奮自強】由中一輟學養家到來港讀博士　90後女生因的士司機一句話扭轉人生

教育 13:12 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

90後女生由中一輟學養家到來港讀博士，全因的士司機一句話扭轉人生。

縱然人生崎嶇不平，但只要靠著自身努力，依然可以闖出一片天。內地一位90後女生於中一時被迫輟學養家，後來靠自修考試不斷取得學位，現在更來港讀博士學位。她能發奮自強，扭轉人生，全因當年的士司機的一句話。

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父親繼母迫輟學打工

據內地《澎湃新聞》報道，現年30歲的小小（化名）不時在社交平台分享自己的求學故事。她在河北出生，父母在她年幼時離婚，她連媽媽的姓名與樣子都不知道。自此她一直跟著爸爸生活，爸爸帶著她到北京打工。

小小在7、8歲時爸爸再婚，繼母帶著她的女兒一起生活，組成一家四口。可是繼母對小小很嚴苛苛，她成績不錯獲得獎狀，繼母卻會把她的獎狀燒掉，還會將她的功課丟在地上。

由於家境不好，小小就讀中一時即使成績再好，爸爸與繼母都迫她輟學養家。她由2007年至2011年做了多份工作，包括餐廳侍應、電話銷售員、網吧收銀員，連推車賣小食的攤販都做過。

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自修考試讀碩士博士

直至她18歲時出現轉捩點，她在北京一間快遞公司做客戶服務員，負責處理客戶的投訴工作，開始接觸到電腦。她在網上認識了一位出租車司機，二人不時閒話家常，有一次對方跟她說︰

你很聰明，應該繼續接受教育，可以看一下成考（成人高考）。

就是出租車司機這句話扭轉了小小的人生，她開始自修考試，先後取得大專和學士學位。 2018年，她來港入讀香港理工大學，修讀碩士課程，碩士畢業後繼續攻讀博士學位，她現在是博士二年級生。

小小今年8月將到芬蘭的大學進行約一年的研究，訪問當地學者，她希望明年可以順利考取博士學位。她想做的事還有很多，「我不會停下，我要往前走。」

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責任編輯︰王明芳

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