【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大決為亡父繼續唱　感激太太不離不棄撑追夢：願為她賣命

▲ 周吉佩在《中年好聲音》的出色表現，除了打動一班觀眾外，亦成功感動了一直反對他發「歌手夢」的太太Louise。

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》進入12強階段，一眾「中佬」、「中女」參賽者成功憑靚聲彈出，當中包括兩孩爸爸「吉吉」周吉佩。出身自單親家庭的他，廿多年來堅持追尋音樂夢，緣於患癌離世父親的鼓勵。他在《中年好聲音》的出色表現，除了打動一班觀眾外，亦成功感動了一直反對他發「歌手夢」的太太Louise，陪他繼續走下去。

▲ 《中年好聲音》參賽者周吉佩（右二），與太太Louise育有7歲的大女Imogen，及5歲的兒子Jasper。（黃建輝攝）

追夢，沒有年齡界限，對於今年36歲的《中年好聲音》參賽者周吉佩（吉吉）來說，也是讓他重返舞台的一次好機會。吉吉21歲時參加了有線電視舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》奪得亞軍，翌年更簽約成為歌手出碟及擔任音樂節目主持。可惜遇上金融風暴，被迫放棄歌手夢，轉行做傳媒機構的主播及記者，以另一個身份留在娛樂圈中。

失意期遇上太太

有失必有得，就在最失意的時候，吉吉遇上了太太黃彥欣（Louise）。

「當時唱片公司剛完約，多了空閒時間與朋友出街，好友曹敏寶（《中年好聲音》參賽者之一）說要帶多個朋友出來唱K，那人就是Louise。當晚大家都很不自然，其實已有觸電感覺，幾星期後便開始拍拖了。嚴格來說，敏寶就是我們的媒人。」他說。

身材高䠷兼且外貌娟好的Louise，原來也是娛圈人，她曾參加2007年香港小姐，同屆的冠亞季軍分別是張嘉兒、王君馨及周美欣。她曾客串過幾套電視劇，亦因曾在英國留學，學歷不錯，離開TVB後便到銀行工作，收入穩定。吉吉不諱言，拍拖的初期，他所承受的壓力很大。

「拍拖時我失業近大半年，積蓄也洗得七七八八，她條件很好，靚女、高學歷，又多人追，對我來說沒太大安全感，好像隨時會離我而去。」然而，Louise卻認為自己最終的選擇是對。

坦白講，起初的確曾考慮過，如果由零開始，我要付出的是雙倍。但剛巧上段戀愛有不愉快的經歷，就算男友有多好條件，但如果不是一心一意的話，到頭來也只會是傷心欲絕。

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單親家庭偏顧家

加上吉吉是單親家庭出身，4歲多時媽媽便離他而去，由爸爸身兼母職湊大他，反而對家庭多了一份重視。Louise說︰

女人揀男人，最重要是揀專一。單親家庭長大的小朋友，有些可能會對婚姻失去安全感，有些則是很正面，不容許家庭有缺裂，一定要完整，他就是這一種。我欣賞他專一這點，亦是我繼續與他一起的原因。

於是雙方很快便認定對方，兩年多後更拉埋天窗，並誕下大女及細仔。不過，縱使已成家立室，但吉吉的歌手夢依然存在。2015年時，他的樂隊sp'ACE有機會與唱片公司簽約，他更先斬後奏，令太太非常生氣。

「當時剛結婚，個肚籮咁大，我知道時他已經簽好約，無得返轉頭。但做得藝人，正職自不然會受影響。後來阿囡出世，我是新手媽媽，她有甚麼頭暈身㷫我就會好驚。但每次打給他，他都是在夾Band或在錄音室，經常會因此而嗌交。」

一如Louise所料，吉吉很快被正職的公司要求解約轉Part-time。到2020年時，樂隊亦因為成員意見不合，正式解散。

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因亡父堅持追夢

「對太太來說，樂隊不歡而散，她如釋重負，但對我則打擊很大。平日我份人頗正面樂觀，這次心情卻跌落谷底，甚至有點抑鬱，在公司望到窗外落雨，有種想跳下去的感覺。我開始擔心自己，便找太太傾訴。加上是疫情，我們一家就常去郊外散散心，慢慢便放開。」

不過，這次的《中年好聲音》，吉吉再度先斬後奏，報名後才跟太太說，又換來另一場冷戰。

「我知道她一定會反對，擔心我重蹈覆轍，會盲目追夢放棄正職。但這次我們的處理手法成熟了，有晚凌晨回家時叫醒她，將心底話一次過講清楚，希望她明白。」

對吉吉來說，一直追尋歌手夢，不多不少緣於在他18歲時因病離開的爸爸。

我爸做運輸，細細個我陪他跟車去送貨，就是我兩父子的親子時光。我們會聊很多心事，好開心。記得他臨離世前跟我說，如果我真的喜歡音樂，便盡情去追夢吧。他覺得自己人生沒有實現到很多想做的事，44歲便要離開，我更加要珍惜生活。所以我多年來堅持追夢的其中一個原因，就是為了他。

以身作則做榜樣

來到比賽的12強，Louise也由最初的反對，變成親身到場支持，她說感動是來自丈夫對戰龍婷的一場。她說︰

「看他輸了回家後心情低落，但幾個鐘後收到TVB電話說有機會復活，當下就為他而緊張，原來他也有實力，有人欣賞。他的歌聲終於能感動到我這嚿化石，我也很開心能陪他做一樣他喜歡的事。」

▲ 《中年好聲音》參賽者周吉佩（左二），與太太Louise育有7歲的大女Imogen，及5歲的兒子Jasper。（黃建輝攝）

吉吉亦非常感激太太，這十多年來的照顧及包容。

她對我真的好好，一個條件不錯的女人，當我窮到燶時都不介意肯跟我捱。無論家庭、金錢、時間或精神上，都給予我無限的支持，我的餘生都願意為她賣命，將來所擁有的一定全回饋給她。

然而，參加《中年好聲音》對他來說，也有另一重要的意義。

「令我參賽的最大動力之一，就是我想以行動來告訴我兩位小朋友，做他兩姊弟的role model。爸爸都是追夢十多年，希望你們都有夢想，想做甚麼即管跟我和媽媽說，只要你們喜歡，爸媽也一定支持。」

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母惡父慈 以反思講道理

父母在家庭中擔任的角色人設，總是南轅北轍，吉吉及Louise也不例外。

「我跟他教的方法不同，我是惡，吉吉就玩為主。兩姊弟溫書後要玩就一定搵爸爸，亦玩得非常投入。」吉吉更笑言自己是名喃嘸佬，喜歡跟仔女講道理，或多或少也是受爸爸影響。

記得細細過我曾偷糖，回家後嫲嫲便說要斬我手。我嚇到破口大哭，爸爸回家後不但沒責備我，反而問我為何要偷嘢？更塞了20元給我說：『你沒錢便跟爸爸說，我甚麼也買給你。』那刻我極之內疚，發誓以後都不會再犯。我都希望以這種方式教我小朋友，無論發生任何事時，都想以傾計形式跟他們反思事情。

記者：黃依情