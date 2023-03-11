【好人好事】員工猝死遺孤兒寡母　好心老闆3年照出糧給遺孀

▲ 員工猝死遺孤兒寡母，好心女老闆3年照出糧遺霜。

有幾多僱主可以包員工生養死葬? 中國便有一位超佛心女老闆，眼見突然身故的員工家中「有老有嫩」，於是便繼續每個月出糧予員工遺孀，至今已持續了3年多，並承諾要供到2個孩子大學畢業。

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根據內地傳媒報導，這名佛心老闆叫作王鳳，是寧波一間人力資源有限公司的總經理，被她掌管的員工大約有1000多名。而已故的員工叫陳昌，3年前51歲的陳昌在宿舍洗澡跌倒，並迅速陷入昏迷，送院證實急性腦中風。當時王鳳知道後就趕到醫院，更為他籌募了9萬元人民幣，用作緊急手術。豈料，9天搶救後，陳昌還是回天乏術。王鳳回憶當時情況，指知道陳昌的最大牽掛莫過於是家人。

「我最後見他時，他還有知覺，我能看到他眼睛流出的淚水，看看我，再看看身邊的老婆與女兒。他雖然不會說話，我知道他牽掛什麽。那一刻，我就在內心對自己說，陳大哥，你放心吧，我會照顧好你的女兒。」

▲ 好心女老闆與遺霜擁抱。(網上圖片)

王鳳知道，陳昌的妻子平常靠打工維生，上面還有80多歲的老母親，現在失去了經濟支柱，她決定給遺孀發「愛心薪水」，金額為800元人民幣，一發就是3年，還表示會資助他們到孩子找工作。遺孀則指不知怎麼報答王鳳，只希望她一生平安。

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責任編輯：羅嘉欣