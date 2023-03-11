【隱形戰隊】劉佩玥被容天佑摸全身　劉穎鏇野外濕身拍打戲【多圖】

▲ 《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（3月10日）講3大女主角Madam Q（唐詩詠飾）、邢風（劉穎鏇飾）及Shadow（劉佩玥飾）各自身陷險境。

劇情講述邢風及Shadow等為偵查活人狩獵案，不惜犧牲色相以水著Look混入「狩獵四人組」的泳池派對。

其間，Shadow與邢風先後與Billy哥（容天佑飾）爆發衝突，邢風意外辣著「四人組」頭目鏗少（阮浩棕飾），對手鏈女有「仇恨情意結」的鏗少，遂鎖定邢風為下一個目標，混亂間Madam Q亦一同被麻醉槍打中及被捉走。

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二人先在荒廢小屋中被水淋醒，之後經過數輪對峙，邢風整斷手上索帶，與Madam Q一起展開深夜森林逃亡，拿著獵槍及戴著夜視鏡的四人組，則從後追趕及射殺二人。

最終邢風與Madam Q兵分兩路，其間Cool Sir雖在危急關頭救了邢風，邢風卻在掙脫期間撞樹重傷暈倒；至於腳部嚴重受創的Madam Q，在預告片中見到Ocean緊張的抱著她直奔，與邢風一樣生死成謎。

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只Focus做靚動作

昨晚的「活人獵殺」個案，絕對是本周單元高潮所在，不少網民看後大呼緊張，並大讚劇集節奏明快：「雖然知道死唔去，但都好緊張」、「暫時最精彩一集」、「拍攝手法像拍電影」。

至於獲讚有特種部隊外形的劉穎鏇（Tiffany），受訪時笑指拍攝相關場口雖然辛苦，但也蠻好玩。

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Tiffany回憶說：「未試過任何武器都冇，只能夠逃走，佢哋仲要有晒槍，我記得好似喺南生圍拍，我哋要利用好多位置走嚟走去。嗰一晚除咗要不斷跑嚟跑去，仲要跌落個榻榻米度，我嗰刻其實乜都冇諗，個focus只係點樣做靚個動作。」

談到難忘點滴，怕凍的Tiffany笑指：「我覺得嗰場都算豁出去，個環境又污糟，又要瞓地下，又要撼落棵樹度，已經冇得顧慮太多，同埋嗰晚又係超級凍（之前拍泳池派對都係好凍），但我哋又要吓吓都噴濕個身，因為講我哋係畀人淋醒，所以係喺超級凍嘅情況下拍攝，每次一cut機都要即刻攞番件褸或搵暖爐保暖。」

阿Moon不怕被抽水

除邢風，昨晚Shadow因為要埋Billy身偷電話攞料，除了「拜金女」上身向對方瘋狂放電外，又約對方飲酒；正當Billy仔手多多摸大髀期間，因發現手機不翼而飛向Shadow大發雷霆，其間更以搜電話為由對Shadow上下其手。

相關場口亦是拍得相當緊張，觀眾生怕Shadow隨時會穿煲之餘，亦有網民指如此親密場口看得人血脈沸騰。

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談到與天佑拍攝如此場口會否尷尬，劉佩玥（Moon）大讚台前幕後都很專業貼心，所以拍得安心又放心。

阿Moon解釋：「因為我同天佑唔係首次合作，所以可以好直接溝通、去傾應該點做，監製Jazz亦有清楚指明我哋可以喺咩位做到咩效果，亦都有用鏡頭去遷就番，所以所有嘢都係點到即止，唔會話有咩唔舒服或者尷尬。」

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