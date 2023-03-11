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【胎中胎】1歲女嬰發展遲緩　檢查驚見大腦寄生雙胞胎姊妹

健康 16:29 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

1歲女嬰發展遲緩，檢查驚見大腦寄生雙胞胎姊妹。

內地一名1歲女嬰因為動作發展遲緩，而被送往醫院檢查，竟揭出駭人的真相。原來女嬰腦中疑似寄生了自己的雙胞胎姊妹，這種俗稱「胎中胎」的情況極為罕見，這發現其後被發表在美國神經學學會的醫學期刊。

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【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊

上海復旦大學華山醫院神經科醫生李宗澤是負責治療女嬰的主診醫生，早前亦將有關研究於美國神經學學會的期刊《神經學》發表。據了解，女嬰1歲時，被家人發現有動作發展遲緩及腦積水的情況，於是將她送院，並進行檢查。結果發現，女嬰頭骨內有一個10.16厘米的胎兒，而且已經長出上肢、骨骼和指甲，團隊由此推測胎兒已經在女嬰的體內發育了好幾個月。

目前，醫學專家已經將胎兒從女嬰頭部中取出，不過目前仍不知道後續是否會對孩子的健康狀況造成其他影響。

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此前，泰國也曾在2017年發現過類似個案。一名未出生的女嬰頭骨中發現有另外三個胎兒，而且這三個胎兒的器官發育良好，已經有神經系統、消化系統和呼吸系統。三個胎兒透過一條動脈及一條靜脈連接女嬰，藉此吸取女嬰身上的養分。

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責任編輯：羅嘉欣

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