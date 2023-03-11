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【正確讀音】22個你可能會讀錯的廣東話 囡囡讀「男男」？

親子 14:35 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

廣東話每日都會講，不過是否每個字的發音大家都用得正確呢？早前網上有人分享中文字廣東話正音，其中不少中文字的正音引起網民熱議，當中最令人出人意表的，一定是平日大家讀作「女女（音節應為neoi1）」的「囡囡」，原來是讀作「男男」！

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到底這張圖中的中文詞語讀音是否正確呢？TOPick編輯翻查中大的粵語審音配詞字庫，拆解其中5個常用字的正確讀音：

1.  囡囡

你沒有看錯，「囡囡」的正確讀音的確是「男男」（音節naam4）。根據漢語多功能字庫，「囡」字的甲骨文及篆文構形略同，均從「女」從「囗」，「囗」表示圍繞，本義為小女孩。

2. 骨骼

很多人會誤讀骨骼中的骼字作「洛」，其實是被「洛」、「絡」、「貉」等異邊同體的字所影響，因而誤讀。其實讀作「格」（音節gaak3）才是正音。

3. 模擬

根據粵語審音配詞字庫，「擬」字有兩個讀法，一為「移」（音節ji4）；另一為「以」（音節ji5）。不過如果配成「模擬」一詞使用的話，就應該讀作「以」。

4. 緋聞

緋聞並不是讀作「匪」聞，正確讀音是「非」（音節fei1）聞。

5. 渲染

按粵語審音配詞字庫，原來「渲」字有3個讀法，一為讀作「圈」（即音節hyun1）；另一為讀作「宣」（音節syun1）。不過如果配成「渲染」一詞去讀的話，就應讀作第3種讀法，讀「算」（音節syun3）。

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責任編輯︰王明芳

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