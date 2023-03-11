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【家庭糾紛】新抱訴苦迫住幫奶奶洗內衣褲　反被老公提離婚奶奶開live下跪道歉

親子 16:08 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名女子被迫幫奶奶洗內衣褲，向丈夫訴苦反被他逐出家門及提出離婚。

婆媳關係可說是最難處理的家庭問題，作為丈夫及兒子在當中充當的角色很重要。馬來西亞一名女子被迫幫奶奶洗內衣褲，向丈夫訴苦反被他逐出家門及提出離婚。奶奶眼見事情鬧大了，開live下跪道歉，希望能平息事件。

綜合外媒報道，該名奶奶「黃媽媽」是馬來西亞的直播主，不時開Live賣貨，也會分享生活日常。她與兩名女兒、兒子和新抱看來關係融洽，可是去年尾卻發生了一宗家事，令她的形象插水。

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與老公爭執被逐出家門

黃媽媽因忙於開Live，沒時間清洗內衣褲，她向細女抱怨新抱沒主動幫忙洗內衣褲。後來她的細女向新抱發短訊，寫道︰

媽媽內衣可以幫忙洗上來嗎，2-3年罷了，已經泡在水裡，謝謝。

細女又表示，「等女傭安排了，就可以讓女傭洗」，新抱回覆「我在忙」、「等下下去」。結果她真的洗了奶奶的內衣褲洗，之後向丈夫訴苦，感覺不被尊重，夫妻為此爭執，丈夫更提出離婚，她被逐出家門。

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黃媽媽其後開Live曾提及這次家庭糾紛，而新抱亦不甘示弱，在網上控訴夫家的惡行，她與黃媽媽的細女短訊對話，正是在直播時公開。

突情緒激動下跪道歉

翌日，黃媽媽與兒子和細女再開Live解釋，她突然情緒激動下跪道歉，子女在旁攙扶。她在社交平台發帖指，已就此事澄清及道歉，希望大事化小，小事化無，更稱暫不做直播。

至於新抱也在社交平台發文，強調她開Live只為澄清，又透露受到的傷害一輩子都不能忘懷。不過，她希望事情能盡快完結。

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責任編輯︰王明芳

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