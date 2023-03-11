【 閃電破案 】潮汕阿秋被偷單車案　警方拘45歲男子單車下落未明

▲ 潮汕阿秋被偷單車案，警方閃電拉45歲男子。

抖音逾100萬粉絲，以單車窮遊聞名的內地網紅「潮汕阿秋」，前日(9日)於香港旅遊期間，發現自己愛騎於旺角被人偷走，事件引發廣大網民關注。而警方在接獲事主報案後，透過翻查附近大量閉路電視，原來已於昨日(10日)晚上約9時30分在旺角通菜街，以涉嫌盜竊拘捕一名45歲姓胡本地男子。據了解，有人承認偷去阿秋「愛車」，並已在深水埗出售，惟單車目前仍未被尋回。

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「潮汕阿秋(騎行中國)」於其抖音帳號早前上載片段，指來港第5日發生令他十分不快事件。他發現原鎖在旺角街頭的單車鎖被剪斷，單車亦不知所蹤。他淚崩表示：「我騎中國騎了32個省份，走了3年多，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷」。阿秋指，指已就事件報警及落口供，並希望早日尋回單車。

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責任編輯：羅嘉欣