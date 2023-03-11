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【公民科】4至8月逾420間學校報內地考察團　蔡若蓮強調不是為旅遊觀光

社會 14:42 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

4至8月逾420間學校報內地考察團，蔡若蓮形容數目非常大（資料圖片）

高中公民與社會發展科內地考察團將於下月展開，教育局局長蔡若蓮周四（9日）率團前往深圳及廣州視察相關安排，至昨日回港。她表示4月3日是首團前往內地考察，當日會有250位同學參與，而整個4月共有60多所學校、6,000多位同學已報名，當局估計約100人一團，即有60多團；5月則已有160多所學校，共約16 000位同學會參與；6至8月有另外200多所學校已報名，形容「數目非常大」。

被問到每團行程，蔡若蓮指考察團的設計行程有1天至3天，主要是配合學校的課程，她解釋，公民與社會發展科的考察和交流的目的不是旅遊觀光，最重要是能聚焦、與學習連繫；而活動設計方面，涉及同學主動思考和互動元素較多。

這種學習連繫之前的預備和回港後的反思，我相信會有一定深度。

至於當局要求文憑試學生佩戴口罩，蔡若蓮解釋是因為希望以最安全形式進行同學準備了數年的考試，並考慮到各個同學的身體狀況不同，冀能防止其他各種感染機會或其他傳染病。

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記者：鄧凱文

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