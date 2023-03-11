【駭人聽聞】室友禁止食烟 男子尋遍屋找烟「驚見床底藏屍」

内地發生駭人聽聞案件，上海一名男子因室友不給他抽烟煙，他便找遍屋子每個角落尋找烟，竟在床底發現一具屍體，經警方調查，屍體已藏一個月，兇手及後被逮捕。

綜合内媒報道，事發於前年5月，上海警方接到潘男和朱男報案，稱當日朱男在房間抽煙，小潘煙癮一來也想抽，結果差不多抽光朱男包烟，朱男頓時心痛，趁朱男上洗手間時，將香煙藏起來，還說有本事你自己找，找到了都歸你。潘男尋遍屋子，打開從沒去過的北面房間，赫然發現床底下有一隻手，嚇得立即逃跑及報警。

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警方接報後到場，床板掀開，驚見底下藏有一具屍體，法醫鑑定檢查，判斷死者是一名男性，年齡約50歲，透過頸上纏繞的2卷曬衣繩，推測是他殺，死亡時間約1個月。從屍體的位置，推測是殺人藏屍，並確認死者不是外來人員，應該是經常到這間屋子的人。

朱男和潘男是好友，來上海後就一直一起租屋，遇到不少合租租客，其中一名叫唐姚德的租客，對方一開始只是一名普通的房客，未幾在上海就有一套房，還常邀他們過去玩。有次唐姚德因為要帶女兒去老家，擔心家中的狗沒人照顧，便詢問他們是否可以暫時住在他家，順便幫忙照顧。

兩人一口就答應，朱男住在南面臥室，潘男選擇睡在客廳的沙發上。詭異的是，在住了一段時間後，2人發現家裡的臭味愈來愈濃，起初以為是狗的味道，所以沒有想太多，萬萬沒想到是屍臭味。而唐姚德曾向他們借錢，前後借了6萬多人民幣還未還。

破案關鍵在一名討債人徐男，他早前催唐姚德還錢，對方非但沒還錢，還給了他身分證和銀行卡，警方比對發現，證件竟是死者，技術比對下確認了身分，調查其生前行蹤，得知死者曾住在唐姚德家附近的旅館，房間最後還是唐姚德去退的，種種證據都指向唐姚德，於是進行部署逮人。

唐姚德被捕後坦承罪刑，原來死者是他女兒的乾爹女婿，乾爹的老伴和女兒相繼離世，因緣際會下收了他的女兒當乾女兒，還在自己的一套房子的戶口加上女兒的名字，但死者之前就住在房子裡，和唐姚德商量，若要他搬離可以，但是唐姚德必須支付50萬人民幣。

唐姚德二話不說答應，但死者遲遲沒拿到錢，兩人經常為此吵架，死者因為唐姚德不履行承諾，決定搬回來住，殊不知唐姚德竟動起了殺人的念頭，把人騙到家中後，用曬衣繩行凶，情急之下把屍體藏在床下。

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責任編輯：羅嘉欣