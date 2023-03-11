【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密　「雙槍王」透過葉繼歡道歉

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭殺害肢解碎屍，前夫一家四口、Abby前家翁情婦及遊艇職員分別被控謀殺及妨礙司法公正等罪，之後前夫鄺港智的女友人、KOL潘巧賢涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智，被控一項協助罪犯罪在內地被捕，成為此案第7名被捕人。

作為KOL的潘巧賢活躍於網上社交媒體，更被揭出她的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬。

【蔡天鳳碎屍案】助Abby前夫走佬KOL背景不簡單 父親為悍匪「雙槍王」潘鑾彬

▲ KOL潘巧賢（中）成蔡天鳳案第7名被捕人。

太平館劫案轟動一時

潘鑾彬多次持槍犯案，當中一項為1993年轟動一時的太平館劫案，當時潘鑾彬與3名同黨闖入油麻地太平館打劫，掠走逾47萬元現金財物，而在場食客30多名，包括劉家良及其妻子翁靜晶，以及粵劇名伶阮兆輝。

之後，潘鑾彬與同黨離時遇上警方追截，雙方在街頭駁火，他們當時雖然成功逃去，最終亦先後被警方擒獲，潘鑾彬在1994年被判監禁10年。

▲ 潘巧賢家姐在社交平台上載父親「雙槍王」潘鑾彬合照。（右）

翁靜晶揭事件起因

當翁靜晶知道KOL潘巧賢父親為「雙槍王」潘鑾彬後，在個人平台發文，她首先寫道：「當真巧合如此？第七名被捕人真是阿彬的女兒？」

然後她揭當年事件起因：「1992年太平館劫案，就是阿彬為首的，整件案的起因，源於油麻地幾個「收數佬」在餐廳內窺視美貌的「潘太」而引起事端。這劫案是即興的，並非有預謀；幾個鹹濕收數佬，最後被人用槍𣖕打到變豬頭。」

▲ 翁靜晶（取自facebook）

同時，翁靜晶更爆另一秘密：

多年後，葉繼歡告訴我，有人希望向我正式道歉，他就是潘鑾彬。對於阿彬的印象，他是一個浪漫的人、愛妻號賊船。他寫給我一封信，當中說：「我一生中遇見過兩個最勇敢的女人，一個是我太太，另一個是妳。」

當早他沒有向我開槍，也就是因為：他面前的女人，用生命去保護丈夫。他感動了❤️

往事如煙！

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