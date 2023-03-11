【令人髮指】75歲老婦中風住院　疑被性侵致大量出血死亡

▲ 75歲老婦中風住院，疑被性侵致大量出血死亡。

75歲老婦中風住院期間，疑被性侵致大量出血死亡。根據當地傳媒報道，英國75歲老婦人Valerie Kneale因中風住院，期間卻突然在醫院病床上去世，惟驗屍結果卻發現她是由於「非醫療相關內傷」引起的大出血導致死亡。有專家估計死者的傷勢可能是遭暴力性侵犯所造成。

最新影片:

根據英國傳媒報導，75歲婦人Valerie於2018年11月16日因中風入住醫院，惟住院第5天不幸身故。當局於是安排驗屍，竟查出死因是非醫療內傷引起的大出血，調查人員隨即將方向轉為謀殺案調查。警方表示，調查期間，曾有一名醫護人員被捕，但後來無罪獲釋。

病理學家在調查中認為，老婦人的傷勢可能是住院時遭暴力性侵所造成的。警局偵查總長Jill Johnston表示，「可能是有前科罪犯所為，先前可能就有過類似性質的襲擊，也不排除在那之後仍在繼續犯案。」

▲ 75歲老婦中風住院，疑被性侵致大量出血死亡。

儘管4年過去了，但死者親友仍迫切地想知道當年發生了什麼。老婦人的姪女Lisa Jaffier形容，死者是「家族的靈魂人物」，家裡人原以為驗屍死因會是中風，結果卻有人趁她無助、脆弱、無法大聲呼救來保護自己的時候，對她犯下惡行。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣