【明星扮靚】陳婉衡16日修出馬甲線　Alycia三點式派福利騷驕人身段【多圖】

無綫娛樂新聞台主播陳婉衡（Alycia）一向出名好身材，而且她一向十分大方，常在電視節目、個人社交平台派福利。

陳婉衡屬運動型，擁有豐滿上圍外，一身還有明顯肌肉線條，完全是運動的成果。

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【減肥大作戰】跟《3日2夜》女神陳婉衡減肥 烚雞胸以菜粒代替米飯修身

教修出馬甲線

不過昨日（3月11日）陳婉衡不介意把自己大肚腩公開，於個人社交平台上載一張對比照，相中有兩張圖，一幅是2022年5月4日穿運動衫的她，挺住一個大肚腩，而另一幅是2022年5月21日身材超fit的三點式照。

Alycia並寫道：「想唔想知點樣可以用3星期練成腹肌？快啲follow我嘅影片頻道～今晚出片，教大家15分鐘練成馬甲線！Sorry，其實條片上年拍，不過一直都未剪，拖吓拖吓，就過咗個夏天，跟住就決定今年先出啦。不過我應承大家以後會勤力出片㗎喇！而家每星期五都有新片推出，希望大家多多支持啦 ，16daysabschallenge（16日腹肌挑戰）。」

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由肥妹變索女

畢業於昆特侖理工大學的陳婉衡早在6歲隨家人移民到加拿大生活，而且自小身形肥胖，求學時期體重曾高達130多磅，大學畢業後因朋友邀請做瑜伽才對運動產生興趣，亦開始學跳鋼管舞等。

她曾參選《2011年溫哥華華裔小姐競選》，翌年回港參加《2012年度香港小姐競選》而入行當無綫娛樂新聞台主播。後來參與綜藝節目及劇集，當中因在《3日2夜》及《Go! Yama Girl》大騷驕人身材而爲人認識。

另外，她在2019年考獲健身教練牌照，兼職做健身教練，同時開個人網上頻道當KOL。

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