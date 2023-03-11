【天人永隔】新手媽產後翌日突呼吸困難驟逝　遺憾只見初生兒一面成永訣

▲ 新手媽媽只見初生兒一面成永訣。（iStock圖片）

媽媽誕下新生兒後，原本可以享受天倫之樂，可是命運卻不由人決定。新加坡一名新手媽媽產後翌日突然呼吸困難驟逝，她生前只見到初生兒子一面，不料成永訣。

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只抱過兒子一下看過一眼

據外媒報道，30歲的新手媽媽諾查麗卡剛於周二（7日）誕下第一胎兒子，可是第二天卻出現呼吸困難問題，經搶救仍返魂乏術，遺下剛出生的兒子，丈夫及家人因她離世而傷心不已。

據知，諾查麗只在產下兒子後，抱過他一下、看了他一眼，之後兒子便被醫護人員帶走，送到育嬰室照料。當時她又怎會想到，與孩子這樣一別便再也看不到他，母子從此天人永隔。

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諾查麗卡的丈夫在社交平台發文懷念亡妻，他表示永遠愛著太太，並承諾會好好照顧二人的兒子，讓他健康快樂地成長。而諾查麗卡的姐夫也在社交平台分享，「妹妹，你休息吧……你到天堂好好坐月」，一句說話令人心酸。

孩子一出生就失去媽媽

從一段抖音（TikTok）影片可見，諾查麗卡生前的美麗樣子，她不幸去世，家人為她安排殮葬儀式，祈求她入土為安。影片還有諾查麗卡的初生兒子照片，雖然沒有公開他的樣子，但已令人感到心痛，孩子一出生就失去媽媽。

不少網民留言安慰諾查麗卡的丈夫及家人，希望他們早日走出喪親之痛，代諾查麗卡悉心照顧孩子長大。

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責任編輯︰王明芳