【學歷VS收入】港男早出身工作月入2.3萬　嘲大學畢業生人工低︰學歷冇咩用

▲ 有港男早出身工作月入2.3萬元，卻嘲大學畢業舊同學人工低。（《開心速遞》劇照）

學歷與收入是否成正比？一名港男在網上討論區指出，自己早出身工作，現時月入2.3萬元，而他的大學畢業舊同學才剛起步，人工比他低。他有感「學歷真係冇咩用」，讀書少也比大學畢業生賺得多。

該名港男於連登討論區，以「出黎做野之後，發現大學學歷真係冇咩用」為題發帖，表示早前與中學同學飯聚，當中有些以前讀書好叻的同學快將大學畢業，他們預計畢業後月薪「2萬都夠」，其他同學則指「1.6萬咁上下」。

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中學畢業自覺比大學生領先

港男中學畢業後已工作了幾年，現時月入2.3萬元，儲蓄約有10幾萬元。反觀其他中學舊同學的人生才剛剛開始，投身社會後要還學債。他揚言「非曬命，純分享」，自覺已經領先他們幾年︰

而家一街都係大學生，其實真係冇咩值得自豪，佢哋眼中冇讀書嘅我已經企喺半山腰望住佢哋爬上嚟。

他續指現時任職公司的大老細都是中學畢業，而有一位同事在外國回來，做了10年都是原來的職位。他又豪言，「人工高你幾千就係高你幾千」、「喺錢面前一切都係廢話」，更稱之前有公司向他挖角，月薪加3千元，他亦沒轉工，否則人工會更高。

網民批評眼光狹窄

帖文引來網民熱議，有人批評港男「眼光狹窄」，過幾年這些大學畢業的舊同學，很有可能人工比他高，而且有足夠晉升空間。有網民認為他太自負，留言「做人不要驕傲，又唔好睇輕他人」、「周街大學生，樓主大學生都無」、「大學學歷係入場券，冇嘅話有啲工見都唔會見你」、「搵得嗰2萬幾，儲得嗰10幾萬，就話自己喺山腰」、「十年之後佢哋會喺山頂望返住半山腰嘅你」。

不過，也有網民同意大學學歷不代表甚麼，「大學唔係讀好專嘅科，根本就係一般人工」、「大學讀廢科真係衰過你做藍領」。

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責任編輯︰王明芳