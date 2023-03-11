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《斷網》辦慈善場鼓勵小童發展專長　顧定軒演腦癱弟演技受讚

娛樂 18:53 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《斷網》舉行慈善場。

黃德斌唔敢同小朋友踢波黃耀煌讚顧定軒《斷網》扮腦癱演技「有波齊齊踢」慈善活動「有戲齊齊睇」昨晚舉行《斷網》慈善場，導演黃慶勳、黃德斌、黃耀煌、顧定軒（Zeno）鄒文正及易希堂創辦人陳坤希出席，台上與「有波齊齊踢」小朋友互動，最後共籌得六位數字善款。

導演黃慶勳表示十分支持小朋友多運動，並謂他的外甥也是足球愛好者，每逢外甥落場比賽，全家人都會出動到場打氣，「我成日同外甥講，輸唔緊要，最緊要知輸喺邊度，一定要輸得起，輸咗唔好灰心，長大就會明白呢句說話。」

黃慶勳、黃耀煌、顧定軒出席。

黃德斌大讚「有波齊齊踢」計劃有意思。「這樣可以幫助很多小朋友完成他們的足球夢想，現今香港小朋友讀書好辛苦，運動可以放鬆壓力，我間中都會與朋友的小孩一齊跑步。」但他不一敢跟小朋友踢場波：「哈哈，我邊夠佢哋踢呀，佢哋充滿精力，踢波當放電。」

顧定軒與鄒文正聽到與小朋友落球場切磋，馬上同聲笑言：「叫佢哋（小朋友）教我哋就差唔多！」談到在電影《斷網》戲中飾演林家楝胞弟，患有腦癱，其中一場戲在床上昏迷著，郭富城與林家楝在他的床下底對打。

顧定軒演技受讚。

Zeno表示：「睇嚟好似瞓覺，好似好易，但要保持抽搐，同埋身體不正常扭曲好長時間，其實好攰，拍咗兩三日，每日拍20個鐘，拍完僵硬晒。」而黃耀煌亦大讚Zeno演技。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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