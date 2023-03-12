【恐怖意外】升降機未關門就上升　70歲婦人上半身被夾送院不治

▲ 台灣新北市板橋區日前發生一宗恐怖升降機意外事故。

台灣新北市板橋區日前發生一宗恐怖升降機意外事故。一名70歲女子搭乘升降機時，疑因升降機故障，導致上半身被夾住慘死。

最新影片：

意外發生在周四（9日）早上11時許，板橋區民族路醫療器材公司70歲王姓老闆娘，在搭乘升降機時，從2樓到3樓期間，疑似因故障，導致升降機門未關好就往上衝。

女事主跌倒受困，半身遭升降機夾住不能動彈。警方及消防員接報到場後，消防員以油壓剪，剪破升降機門，將女事主救出。事主被救出時已失去呼吸心跳，經送院搶救後，於當日下午2時30分宣告不治。

據台媒指出，該升降機為店家自用，疑似是因老舊才出現故障情形。而新北市工務局其後查出，升降機並未申請使用許可證，疑似是擅自增設內部升降機，將會依據違法，擅自變更使用規定，判罰款6萬元新台幣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣