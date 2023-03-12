【蔡天鳳碎屍案】被捕KOL與關楚耀非普通朋友　一張照片洩露非一般關係

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭殺害肢解碎屍，前夫一家四口、Abby前家翁情婦及遊艇職員分別被控謀殺及妨礙司法公正等罪，之後前夫鄺港智的女友人、KOL潘巧賢涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智，被控一項協助罪犯罪在內地被捕，成為此案第7名被捕人。

作為KOL的潘巧賢活躍於網上社交媒體，更被揭出她的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬，他多次持槍犯案，包括1993年轟動全港的太平館劫案，以及2002年「左軚車大王」林益明綁票勒索案。

【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密 「雙槍王」透過葉繼歡道歉

▲ 潘巧賢（黑衣）在3月8日提堂，案件將在5月8日再訊，准以現金5萬元保釋候審，其間不得離港。（梁偉榮 攝）

與關楚耀非一般朋友

至於KOL潘巧賢不時在社交平台分享吃喝玩樂的帖文，當中不乏與藝人合照，其中她在IG上載的藝人合照以關楚耀最為多，而且合照時也比較親蜜，反映二人關係非常好。

在潘巧賢在IG一張相，發現原來她與關楚耀不只是一般朋友。該照片內，潘巧賢搭住一位婦人肩膊並作出輕吻的動作，寫道：「to my leng leng 契媽愈來愈靚最緊要身體健康開開心心!愛你❤️」有網民在該照片留言「關楚耀亞媽係你契媽？！」

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譚詠麟契仔

一向愛錫媽媽的關楚耀，過往曾帶媽媽出席公開活動，同時也有把母子合照放上社交平台，對照潘巧賢的照片，她所講的契媽就是關媽媽。

現年39歲的關楚耀在2006年推出首張唱片，因為譚詠麟是他的契爺，所以譚校長當時大力支持這位契仔。

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曾在日本被捕

可是在2009年，關楚耀與衛詩在東京購物時，被店員指企圖偷竊，隨後遭當地警方搜出少量藏在紙袋中的乾燥大麻，並以涉嫌違反大麻取締法為由當場拘捕，消息稱，關楚耀被驗出體內含有大麻。

事件當時成娛樂熱話，一直睇好他的契爺譚詠麟得悉事件後感心痛，稱「要他下跪認錯」。

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