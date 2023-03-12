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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【提防騙案】26歲男充當加密貨幣買家賺佣金　先後將92萬元存入騙徒戶口

社會 10:34 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

昨晚（11日）一名26歲姓蕭本地男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當買家於平台代為購買加密貨幣來賺取佣金。事主遂按指示，先後將港幣超過92萬元分9次存入至對方6個指定的銀行帳戶以作購買加密貨幣之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。

當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。警方經初步調查，將案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方指，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷，不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。又呼籲如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：楊佩瑩

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