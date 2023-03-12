【消費券】港男發表「消費券溝女攻略」　食買玩一日4餐花光$3000

▲ 有港男發表「消費券溝女攻略」，食買玩一日4餐花光$3000。

財政預算案早前宣布將分2期發放5,000元消費券，首期3,000元，將於4月16日發放，餘下2,000元則於7月16日派發。不少港人正思考如何使用消費券，一名港男計劃利用消費券約會女生，在網上發表「消費券溝女攻略」，一日食買玩更食足4餐。

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該名網民熱切期待收到消費券，他在「香港討論區」以「三千蚊消費券溝女攻略」為題發帖文，一日食買玩集中在新界西，當中的重頭戲是晚餐到屯門食海鮮豪花$1500，佔去消費券一半。整個行程如下︰

- 首先去麥記食個早晨全餐 $100兩位

- 中午去荃灣鋸扒 $300

- 行商場買嘢 $1,000

- 傍晚坐車去馬灣睇日落 $50車費

- 晚餐入屯門食海鮮 $1,500

- 食糖水 $50

不過，以上行程卻遭到網民質疑，荃灣鋸扒和糖水應該不只$300及$50，「荃灣邊間鋸扒兩位平過$300？買個藍牙耳機都$1,800啦！入屯門食嘢都唔平！算吧啦你」、「糖水$50？嗌兩碗芒果西米露都唔夠錢喎」，樓主解釋前者可到「荃灣金鳳」，對後者則無解釋。

有人對於樓主準備一日花光3000元消費券感到驚訝，指「要一日用晒！」。另有人細看計畫書後質疑「糖水同海鮮應該唔止」、「糖水$50？嗌兩碗芒果西米露都唔夠錢喎」、「荃灣邊間鋸扒兩位平過$300？ 買個藍牙耳機都$1800 啦！入屯門食嘢都唔平！算吧啦你」。

另有人讚他精打細算，「你計數一定好叻喇」，又認真建議「不如去馬灣食埋野仲好，都有海鮮」；但大部分人都是潑冷水指，「下次再約要等出？波叔唔再派又點？」、「幻想係美麗嘅！現實係殘酷嘅」。

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責任編輯︰王明芳