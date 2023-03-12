【食用安全】女子化學物超標698倍　醫生13項建議改善塑化劑污染

▲ 女子化學物超標698倍，醫生13項建議改善塑化劑污染。

生活環境中充斥著各式各樣化學物質，隨時影響身體負荷。台灣營養功能醫學專家劉博仁日前分享，一名打扮時髦的女子，體內「二苯酮」竟超標高達698倍。劉博仁指出，這種內分泌干擾因子可致乳房及肺部病變，因此建議對方要少噴香水、不要用沐浴乳、多飲水，並提出13項「減少接觸污染來源」的重點。

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劉博仁在Facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」分享，先前有一位打扮時髦的女士前來求診。該名女士全身充滿香水味，檢查身體塑化劑含量，居然發現「二苯酮」超標高達698倍。劉博仁指出，這種內分泌干擾因子會導致乳房以及肺部病變，因此他提醒該女士不要用沐浴乳，要改用肥皂、少噴香水、換掉防曬產品及多喝水。

劉博仁表示，要避免塑化劑污染，減少接觸污染來源是重點，並提出以下13項建議：

少用塑膠袋裝盛熱食

少用沐浴乳洗澡

不要過度使用化妝保養品

少用奇怪香精或是空氣芳香劑

少食加工食品

吃保健食品請諮詢專業人員

儘量不用殺蟲劑

用物理性防曬用品

少吃罐頭食物

手摸過熱感應紙或是黏土玩具後一定要洗手

裝潢家具要用環保無污染材質

家中放置空氣清淨機

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劉博仁續解釋，物理性防曬產品，主要的成份為鋅或鈦的氧化物，在肌膚上均勻塗抹，能有效阻擋陽光紫外線。

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責任編輯：羅嘉欣