【播錯國歌】播錯國歌冰協疑未跟指引　楊潤雄：不可接受會嚴肅處理

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

世界冰球錦標賽上月舉行香港對伊朗賽事，賽後播錯中國國歌，港協暨奧委會其後指冰協沒有遵從《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》要求，建議政府相對冰協實施可行而恰當的懲處。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（12日）表示，會嚴肅處理今次事件，又強調因已多次在不同地方曾經播錯國歌，是次事件「不可接受」；至於懲處問題會待港協暨奧委會提交報告後再處理。

楊潤雄表示，冰協於上周五（10日）將報告提交港協暨奧委會，奧委會亦初步作出一些回應、一些看法，奧委會詳細檢視報告後，會向政府提交一個最後的報告。

他強調，會嚴肅處理今次事件，因為已經多次在不同地方曾經發生播放國歌時以錯誤的歌曲取代，這對政府來說「不可接受」。楊潤雄又稱，港府早前亦發出新指引，讓香港不同體育總會安排隊伍出外作賽時跟從，故會對他們有期望，要求他們一定嚴格執行和跟從相關指引，防止再有同類事件發生。

楊潤雄指，當局要肯定香港派出的隊伍有沒有跟從指引做事，如果發現沒有跟足指引做事，一定會採取嚴肅的態度，以嚴厲的方式處理。至於懲處問題，會待港協暨奧委會提交報告後再處理。

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記者：黃穎津