【煤氣之旅】煤氣公司首辦「煤氣綠色之旅」　學員：生產過程比想像中環保潔淨

▲ 學員及友師首次到訪大埔煤氣廠，參觀各項設施，了解煤氣的生產過程。（香港中華煤氣有限公司提供）

香港中華煤氣有限公司於昨日（11日）舉辦首場「煤氣綠色之旅」，邀請學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，認識能源供應和潔淨能源的發展里程。有就讀中一的學員謝同學表示，第一次到煤氣廠，想不到原來煤氣沒有煤，而且廠內設有很多太陽能板，整個生產過程比我想像中環保及潔淨。



學員及友師於煤氣公司總部，了解煤氣公司超過160年來，為香港提供安全、優質、環保的能源服務，在內地發展智慧能源、可再生能源、城市廢物處理等綠色業務，以至集團在環境、社會及管治(ESG)的努力等。過程中，學員及友師參觀位於總部大樓內的「煤氣創新館」及「未來能源館」，了解由煤氣公司員工研發的原創設備和技術，以及公司對於可再生能源、能源管理等項目的應用和願景。

又到訪大埔煤氣廠，參觀天然氣接收設施及最新的氫氣提取設施，全方位了解燃氣的生產過程、製氫及供氫技術。友師方小姐表示，這次活動讓學員大開眼界，很有啟發性，不止學員，也令我對新能源有更多認識，學習到一些關於煤氣生產的新知識。

▲ 虛擬實境（VR）遊戲。（香港中華煤氣有限公司提供）

另外，他們參加解難遊戲及虛擬實境（VR）遊戲，透過讓友師和學員扮演特別工作小隊，協助客戶解難，提高對氣體安全及工程的認識。煤氣公司企業安全及環保總監林銘榮表示，煤氣公司非常重視年輕人，一直投放大量資源培養和支援，成就今天許多出色的工程師和管理人員。又深信，只要通過今天的努力，就可改變、創造明天。



「煤氣綠色之旅」為煤氣公司參與「共創明『Teen』計劃」揭開序幕，5月及7月將舉辦另外2次「煤氣綠色之旅」。

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責任編輯：楊佩瑩