【夫妻相處】郭可盈林文龍結婚19週年　郭母送一物及手寫17字祝賀

▲ 郭可盈林文龍結婚19週年。

昔日TVB花旦郭可盈與同是演員的林文龍婚後非常恩愛，兩人育有13歲女兒林天若，日前郭可盈與林文龍結婚19週年（水晶婚），一家三口到高級餐廳晚膳慶祝，而郭可盈的媽媽都有到賀，更親撰17字祝賀語及贈送水晶比翼鳥給女兒及女婿。

最新影片推介:

郭可盈將當日的溫馨照片，上載到社交網與粉絲分享，二人於維港夜景前合照，枱上甜品更有數朵玫瑰花，非常浪漫。

不過當晚不是二人世界，13歲女兒林天若及郭可盈媽媽都在場，郭母更送上別出心裁的禮物給女兒及女婿，就是一對水晶比翼鳥以賀他們水晶婚，再加上17個字的祝賀文，郭母寫道:「相知相愛，天長地久，祝結婚十九週年紀念。」字體清秀。

▲ 郭媽媽送的禮物。（IG圖片)

而郭可盈就回覆表示：

我倆會銘記於心！LOVE YOU MUM.

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

曾經歷出軌風波

其實郭可盈與林文龍的婚姻路上並非一帆風順，在兩人結婚5年後，曾有傳在內地拍劇的林文龍敵不過引誘，出軌內地演員董維嘉，當時這段緋聞更是鬧得滿城風雨，但郭可盈卻選擇陪伴老公出來開記者招待會否認有關傳聞，並力證老公被人敲詐勒索，公開表示自己百分百相信老公。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳