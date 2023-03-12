【鋪鋪Poker】郭偉亮數老友杜如風三大罪　陳欣茵曾經做糖妹替身

▲ 《鋪鋪Poker》

由郭偉亮（Eric）、「師兄」劉浩龍、陳欣茵（欣茵）同陳若思（Amber）主持J2節目《鋪鋪Poker》在昨晚（3月11日）播出最新一集，今集請來兩位嘉賓分別為近日推出新旅遊節目《解風東京》的杜如風，以及在剛播完劇集《新四十二章》有破格演出的糖妹（黃山怡）。

杜如風素有「世一港女」稱號，經歷3年疫情，早前再次踏足日本，為J2拍攝旅遊節目《解風東京》。

她形容落機一刻猶如返到屋企一樣︰「一出機場就大叫『ただいま』(ta-da-i-ma)（我返嚟喇）。」今趟杜如風應Eric與師兄邀請出席《鋪鋪Poker》，講起淵源3人相識超過20年。

節目開始，Eric毫不客氣率先爆杜如風黑材料︰「倫仔（杜如風）其實呢15年所有人都放棄咗佢，佢係一個冇責任感、淨係顧住玩、從來唔守時嘅人，約佢今日可能第二日先到，好離譜。」

不過令Eric震驚的是，今日的杜如風變得事業心重，有規律及準時，杜如風解釋︰「冇遲到幾年喇，係喺我開始冇乜嘢做嘅時候，覺得自己係咪應該做返好啲個人呢，而家我有早到㗎。」獲得在場的人讚賞。

杜如風接受訪問時講到「倫仔」一名的由來︰「花名嚟，我英文名叫Helen，即係海倫個倫，所以叫『倫仔』。」

她續指：「嚟緊再《解風》第二度，而家諗緊。之前代理過日本甘酒，不過因為疫情太犀利，所以冇再續約。暫時事業心擺咗喺拍旅遊節目，今次減咗20磅去拍，先做好節目再睇機緣。」

欣茵曾做糖妹替身

另一位嘉實糖妹原來是「神婆」一名，開局前已算定今年財位來自南方，所以揀定位坐。

雖然如此她依然連輸幾鋪給欣茵，她們原來在剛播完的劇集《新四十二章》中，有不為人知的連繫，欣茵曾為糖妹擔任替身，糖妹笑說︰「武打有替身，原來文戲都有替身，以為我咁勁有文替呀，因為咁啱一拍完我就走咗，導演要搵人借返個膊頭。」

欣茵透露，拍時要戴返糖妹的齊蔭頭套及衫，出來的效果非常好，欣茵話︰「雖然一啲都唔似，不過導演話唔錯，呢個身高fit。」糖妹補充︰「頭先度個係一樣（高）嘅，真係有啲淵源。」

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