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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【2023賞花秘境】屯門宮粉羊蹄甲成一片粉紅花海　網民：不輸日本的櫻花

社會 12:17 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（FB香港風景攝影會Leo Lam攝）

近日春暖花開，本港各區百花爭妍，先有大埔海濱公園櫻花，後有將軍澳黃花風鈴木。最近宮粉羊蹄甲也在各區盛開，其中屯門富泰邨附近的宮粉羊蹄甲，形成一片粉紅花海，不少網民前去打卡，欣賞這美妙絕倫的景色。有網民更表示「香港的宮粉不輸日本的櫻花」。

攝影師Leo Lam多角度紀錄屯門區的宮粉羊蹄甲花海，獲不少網民大讚。

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根據康文署資料顯示，宮粉羊蹄甲花開紫紅色或淡紫紅色，最上端的花瓣帶有明顯暗紫色及黃綠色條紋。宮粉羊蹄甲花色豔麗，且留有淡淡幽香。3月是花期，常在新葉長出前盛開。綻放時會將樹冠染成粉紅色，景致宜人，與櫻花不相伯仲，常植於步道旁及庭園。

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地址：屯門富泰邨明渠旁，嶺南大學室外運動場旁邊

交通：乘坐至西鐵兆康站，於F出口走過天橋，於左邊樓梯走到地面，再沿公路旁的行人路步行2分鐘；或往富泰邨的港鐵巴士K51或K58至嶺南大學站下車。

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觀賞富泰的宮粉羊蹄甲後，Leo Lam更推介可到附近屯安里斜路，欣賞一連鮮艷奪目的簕杜鵑牆。

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責任編輯：楊佩瑩

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