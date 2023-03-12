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【明星育兒】楊千嬅蹲下為10歲仔試鞋　網民讚好媽媽店員爆私下為人

育兒經 14:09 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

楊千嬅被店員大讚是個好媽媽。

育有10歲兒子丁進諾（Torres）的楊千嬅，近年將事業重心轉移到內地，經常上海跟香港兩邊走，日前她跟兒子到鞋店買鞋時，有疑似店員將全程拍下放上網，更大爆她私下為人。

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楊千嬅雖然戴上口罩，但一頭紫色頭髮相當搶眼，所以店員一眼就認出，10歲的Torres都已經高過媽媽膊頭，愈來愈大個。從相片可見，千嬅此行目的是幫兒子買鞋，Torres乖乖坐在櫈子上，千嬅蹲下親手幫兒子試鞋，又幫忙執鞋盒，相當窩心。

千嬅細心為囝囝綁鞋帶。

據上載照片的網民透露，千嬅非常溫柔貼地，私下為人說話語氣待人很好，完全沒有明星架子，並大讚她保養得宜，而網友都大讚千嬅是好媽媽，「怎麼看著有點感動，褪去舞台的光環是個平凡而偉大的母親」、「好媽媽，一直覺得千嬅好溫柔」、「所有媽媽都會蹲下來給孩子試鞋」等。

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責任編輯︰王明芳

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