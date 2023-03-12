【單身之苦】靠父幹上車獨居900呎4房私樓　單身港男嫌辛苦：寧願住細啲

▲ 一名單身港男坦言自己靠父幹居於900呎4房單位，但他覺得好空虛、好辛苦，寧願住細屋。（《IT狗》劇照）

香港地少人多、樓價高企，很多家庭都迫住一個蝸居中，恨不得可以搬大屋。不過，一名港男卻在網上呻爆自己靠父幹搬入一間900多呎的4房單位，但只有自己一個人住「好辛苦」，既寂寞又空虛，引起網民兩極反應。

該名港男在連登討論區以「自己一個人住其實好辛苦」為題發帖文，指自己現時獨居於實用面積900多呎的單位，有4房2廁，港男睡於主人房，其餘為吉房。他直言大宅是爸爸送給他，打算讓他結婚娶老婆後有個安樂窩，但他形容自己是單身毒男，現時面對家徒四壁好冷清，

雖然好大但係好寂寞好空虛……特別係夜晚都幾恐怖……感覺好奇怪。我而家寧願間屋細啲。

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網民︰寧願住400呎有父母關心

該番言論引起網民熱議，不少網民以為樓主「晒命」，但樓主強調家中「周圍都係冇嘢擺」，令他覺得好空虛，「你哋唔會明一個人住大屋有幾辛苦」、「我除咗老豆老母全部屋企人已經移咗民」；而且他朋友不多，又不打算養寵物，「我唔識養，驚害咗佢哋」。

另有網民指他身在福中不知福，一個人住不怕影響到屋企人作息，「你又唔生性，唔好話娶老婆，女朋友都未搵到」。有網民卻身同感受，「我住2,000呎，同埋幾隻貓都好悶，屋企人又唔喺香港住」，

我真係識人真心咁講過，住千幾二千呎但父母唔理佢，寧願住四百呎有父母關心，唔識珍惜自己擁有嘅人真係度度都有。

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責任編輯︰王明芳