【樓宇復修】「招標妥」已審批逾3,000宗申請　10多宗個案仍未聘請承建商

▲ 市建局行政總監韋志成（資料圖片）

現時舊區内樓齡較高的私人樓宇，因為物業出租或空置，難以組織業主商議樓宇復修，長者業主亦缺乏專業知識和經驗，難以統籌維修工程。市建局行政總監韋志成今日（12日）發表網誌指，截至今年2月底，已有超過6,000幢樓宇完成或正在進行樓宇維修工程，受惠的住宅單位數目超過66萬個，2016年推出「招標妥」計劃，協助業主進行樓宇維修工程。至今已審批超過3,100宗申請，惠及超過22萬個住戶。

市建局在2016年5月推出「招標妥」計劃，由政府提供財政資助，讓業主和法團以優惠費用參與，獲取一系列專業的支援服務，統籌招標工作以聘請工程顧問和揀選工程承建商。韋志成表示，「招標妥」計劃約有10多宗個案，有關業主逾4年仍未能就聘用工程承建商達成共識，最長的一宗個案更是超過6年時間，仍未就大維修揀選工程承建商。

當中主要涉及三個問題，（一）業主對工程「議而不決」，對不同承建商建議的用料在效能和和耐用性的分別，以及對工程費用的影響，導致意見分歧，遲遲未能就揀選工程承建商達成共識；（二）業主對大廈公契條款有不同演繹，過程中更可能需要尋求第三方法律意見，甚至提請司法機構審理才能解決；（三）業主未能在工程承建商標書的6個月有限期内，議決及選出工程承建商，並簽署正式的工程合約，導致工程承建商退出競投。

韋志成續指，「招標妥」自推出以來，運作良好，市建局委聘的獨立顧問，會向業主提供各項技術支援。至於揀選工程承建商的準則，市建局一直提倡業主除了考慮標書的工程價格外，亦應該將投標者在樓宇維修的經驗及其在評標面試過程中的表現，歸納在評核標準及計分內，相對以「價低者得」的模式批核標書，讓業主對投標者的表現和能力有更全面和客觀的理解，減少在議決揀選承建商時，業主因為不理解法團評審標書的準則，出現懷疑偏私、不當行為等誤會，出現爭拗以致拖慢維修工程的展開。

此外，有業主反映部分法團獲批招標妥服務後，沒有遵守與市建局簽訂的承諾書中，有關將賬戶豐乳編碼及密碼分派予歌業主使用的條款。韋志成表示，該局會責成成違反相關承諾的法團盡快糾正，亦會研究優化資訊發放的安排，最快在下月開始，會以郵寄方式，向申請個案大廈的每一名業主，提供所需帳戶名稱及密碼，確保他們能夠登入系統查閱文件。

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責任編輯：李芷玲