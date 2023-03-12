【昔日男神】41歲余文樂被網民「野生捕獲」　驚覺顏值大崩壞

▲ 41歲余文樂被網民「野生捕獲」，驚覺顏值大崩壞。

現年41歲的余文樂曾經是一代「男神」，年輕時相當英俊。近年減少出鏡的余文樂，自2017年與女星王棠云結婚後，大部分時間留在台灣陪伴妻女，打理潮牌生意。而日前適逢余文樂到日本遊玩，就被內地網民在原宿「野生捕獲」並合照。網民大讚余文樂甚為友善，但網民的焦點就放在余文樂的外貌轉變，認為他顏值崩壞不少，更有網民戲稱他為「老頭樂」，狠批他似「阿伯」。

▲ 有內地網民在原宿「野生捕獲」余文樂。（小紅書）

余文樂日前到日本遊玩，在原宿被內地一名女網民邀請合照，對方更將照片放上網，大讚余文樂「超nice」，不僅耐心聽她介紹，更展露好笑容與她合照。但網民的重點卻放在余文樂的外貌轉變，直接留言稱：「你好看，他是老頭子」、「你對帥有甚麼誤解嗎」、「大小眼更明顯了」、「這不是我認識的余文樂」、「街上見到都認不到」等等，更有網民留言戲稱他為「老頭樂」。

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在香港土生土長的余文樂，中學時已被發掘拍廣告，開始做兼職模特兒，2000年便已全職入行，先拍攝港台《青春Y2K》受注目。因高大及型格外表，不久即歌影雙線發展，先後拍《無間道》、《頭文字D》、《志明與春嬌》等代表作。

2017年，余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，並誕下一子余初見（Cody）。組織幸福家庭後，余文樂曾一度「幸福肥」，更被指撞樣谷德昭。

惟余文樂之後經過一輪地獄式減肥後，重新回復靚仔外型。當時他就曾在社交網站上分享，自己所用的是16/8斷食減肥法，一天只在8個小時內進食，其他16個小時都不吃東西。

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責任編輯：羅嘉欣