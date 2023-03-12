【$0機票】越捷航空再推$0機票優惠　香港直飛胡志明市、峴港、富國島

▲ （越捷航空官網）

越捷航空又推出$0機票優惠，香港直飛胡志明市/峴港/富國島。來回連稅飛富國島只需850元起、胡志明市和峴港則864元和866元起，可到越捷航空官網訂購優惠機票。

優惠只包括7kg手提行李，來回20kg寄艙行李就需加多300元。旅行日期由3月20日至5月20日 (富國島同峴港航線分別於4月27日同4月28日恢復營運)行李寄艙費用則是20kg每程150元，30kg每程225元，40kg每程300元，50kg每程375元。持特區護照去富國島是免簽証，如去胡志明市或峴港既話，持特區護照可自行到越南入境處官網付款US$25辦理網上簽証，最快3個工作天就辦理到。

越捷航空官網訂購：https://www.vietjetair.com/zh-TW

網上簽証網址：https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu

航班時間

去程：VJ877 19:50-21:30

回程：VJ876 15:10-18:50

峴港

去程：VJ873 18:20-19:10 (一、三、五、日)

回程：VJ876 VJ872 14:35-17:20 (一、三、五、日)

富國島

去程：VJ985 18:20-20:05 (二、四、六)

回程：VJ986 13:35-17:20 (二、四、六)

優惠日期：即日至2023年3月16日

旅行日期：2023年3月20日至5月20日 (胡志明市)

2023年4月27日至5月20日 (富國島)

2023年4月28日至5月19日 (峴港)

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責任編輯：楊佩瑩