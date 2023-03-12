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【星二代】王敏德長女婚後生活幸福　王曼喜王麗嘉坐私人飛旅遊【多圖】

娛樂 13:38 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

王敏德與馬詩慧的長女王曼喜（Kayla）於2014年出櫃，並在2019年公開與攝影師女友Elaine Chen的戀情，二人並經常在社交網站放閃。在2020年9月，Kayla與Elaine這對戀人在IG宣布訂婚。

到去年9月，Kayla與Elaine在美國舉行婚禮正式結婚。王敏德夫婦與次女王麗嘉（Irisa）、細仔王躍穎（Kadin）飛到美國觀禮。

當時一對新人選擇在加洲某度假村舉行婚禮，據悉邀請約100名賓客出席。她們以全白打扮結下山誓海盟，典禮舉行期間更有彩虹出現，仿為二人送上祝福，而王敏德負責送女兒出嫁並送上誠摯祝賀。

【星二代】王敏德大女雪地大解放　王曼喜同性婚後重遊拍拖舊地放閃【多圖】

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王曼喜環遊世界

其實Elaine Chen背景不簡單，是恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女，可說家世顯赫。

而一向喜歡四圍去的王曼喜，婚後與Elaine繼續環遊世界，她亦一好過往在個人社交平台分享旅行照。從中可知，王曼喜和Elaine在去年10到夏威夷旅行；12月和妹妹王麗嘉（Irisa）齊去泰國。

在今年1月，她再與Elaine往日本滑雪，而且一向大方的她更在雪地穿內衣拍照，大解放騷驕人上圍。

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坐私人飛機旅遊

至於妹妹王麗嘉十分活躍於個人社交平台，王麗嘉上載與姐姐、Elaine和友人齊坐私人飛機的照片，並帶三隻愛犬同行，而且享一級招待，與主人齊坐真皮坐椅。

她沒透露今次目的地，不過相中所見，好動的她去騎馬和滑浪，十分開心。

同場加映：王麗嘉派利照

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撰文 : TOPick柴犬出動

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