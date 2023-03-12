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【播錯國歌】李家超重申國歌代表民族尊嚴　促Google應負責任移除錯誤搜索結果

社會 13:40 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

行政長官李家超。（資料圖片）

世界冰球錦標賽上月舉行香港對伊朗賽事，賽後播錯中國國歌，港協暨奧委會其後指冰協沒有遵從對播放國歌的指引，建議政府相對冰協實施可行而恰當的懲處。行政長官李家超回應事件表示，有關情況「不能接受」，重申國歌代表民族，國家尊嚴，故會竭盡一切所能確保國歌在不同場合正確地播出。

李家超稱，港府已就正確播放國歌，發出不同指引要求參加賽事的機構及組織遵守，如他們不符指引要求，政府會作出處罰行動。

他續指，播錯國歌事件很多時候涉及Google在搜尋時出現不正確結果。李家超斥Google作為「大機構」，對於國歌的保障有「道德及法律責任」。他又引述Google公司政策，指不會容許錯誤或違法資訊在搜尋器出現，如出現時則有方法將之移除或處理，故希望Google可與政府合作解決問題。

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記者：黃穎津

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