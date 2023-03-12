【天下一】古仔繼續力撐香港電影　古天樂葉偉信合作新片《誰變走了大佛》【有片】

香港國際影視展將於明天（3月13日）揭幕，天下一電影在今天（3月12日）發布宣傳片段，率先披露未來將推出電影的片單。

當中包括葉偉信編劇及執導，古天樂主演的《誰變走了大佛》；卓韻芝編劇及執導，古天樂、游學修、袁澧林等演出的《送院途中》；郭文奇執導，古天樂及林家棟雙影帝陣容主演的《惡行之外》；爾冬陞監製，簡君晉編劇及執導，余香凝、林保怡、梁雍婷等演出的《白日之下》；高子彬執導，謝安琪主演的《卧底的退隱生活》。

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《尋秦記》原班人馬演電影版

此外，還有將於4月4日上映，由何爵天執導，江皓昕編劇，毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝、楊偉倫等演出的黑色喜劇《死屍死時四十四》。

徐梓耀編劇及執導，姜皓文、廖子妤主演的《曾經擁有》；溫碧霞監製及演出，林千渟、楊偲泳主演的《我們的十八歲》；凌志民執導，凌文龍及林明禎主演的《把幸福拉近一點》。

同時還有影迷期待已久，成為「都市傳說」《尋秦記》電影版，影片由吳炫輝、黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱等劇集原班人馬演出。

古天樂葉偉信再合作

另外，《誰變走了大佛》及《白日之下》更有專為今次影視展發布而剪輯的先導預告及概念海報。而《惡行之外》及《卧底的退隱生活》概念海報亦同時發布。

當中《誰變走了大佛》是古天樂與葉偉信繼5年前《殺破狼・貪狼》後再次合作。5年前的合作為古天樂帶來香港電影金像獎影帝寶座，這次再合作令影迷相當期待。

古天樂表示： 「事隔5年再次同葉偉信合作，不一樣的題材，一樣的默契。《誰變走了大佛》的劇本，可算是我從影而來，其中一部最叫我感動的，拍攝已經完成，自己非常期待。」

如何釋懷放下

導演葉偉信則表示：「30年前，我曾看過魔術師變走自由神像的表演。後來就覺得，如果我們要拍一部電影，要將甚麼變走，會有像徵意義？我們想到了大佛，不知能否由大佛開始，想到一個故事？」

葉導演指，「魔術」效果中，其中的一種原理就是出現和消失：「將東西變出來，將東西變走。就好像人和事一樣，也是不停地出現和消失，就好像你遇上了一些很壞的事，它總有一天會消失的；或者你現在很快樂，過得很好，但這快樂也許有一天都會消失。」

他續稱：「當快樂消失時，你是否只能選擇痛苦地面對？《誰變走了大佛》，它整個故事就是關於怎樣去釋懷，放下，一如佛學裡說的『應無所住而生其心』，不為一個念頭執著，緊抓著不放。」

揭殘疾院舍真相

而《白日之下》的故事改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。

新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪（余香凝 飾）潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。

余香凝表示：「戲入面我需要逐步去調查及揭露種種於殘疾院舍裡發生的問題，知道故事改編自真實事件，即係現實世界係真係發生緊呢啲事，所以一路拍攝我心情都係幾沉重。」

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