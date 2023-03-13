【CLOSER】Jeremy奪新人獎後信心大增　暖男李駿傑盼以歌曲安慰樂迷

▲ 推出新歌《CLOSER》的Jeremy接受TOPick專訪！

繼《半》、《九》、《阿波羅》後，MIRROR成員李駿傑（Jeremy）帶來第4首個人單曲《CLOSER》，歌曲前奏一響起，腦海出現了Jeremy曾跳唱《Señorita》的誘人畫面，也令人聽著就想隨節奏起舞！

Jeremy接受TOPick專訪，耐心解構新作的他說：「我給的參考歌曲是西班牙舞曲《Señorita》、《Havana》，新歌《CLOSER》是指男女之間的曖昧，那種小鹿亂撞、忐忑、不知如何是好的心情。」

【叱咤樂壇】Jeremy曾因未能單飛陷低潮 李駿傑創個人風格成魅力王者

與新朋友合作

《CLOSER》由「Carl叔叔」王雙駿負責編曲、監製，來自《全民造星II》的梁瑞峰（June）作曲、譜詞的是雷暐樂。

Jeremy首次與June、雷暐樂合作，他對新朋友們讚口不絕：「很幸運地在第一輪已接到June的這一首曲，在等待過後，最後還是覺得June的創作是很中。」

他大爆自己先後拜託雷暐樂把歌詞改了8次，對方也一直保持用心，他憶述道：「由一開始的歌詞是全中文，我就問可否多加一點英文，皆因希望歌曲的flow會更順暢。而其實他所寫的中文歌詞已很有鋪排，是很有心思的！」

▲ 《CLOSER》

精益求精的處女座？

Jeremy是一名處女座男生，被指是擁有完美主義，又有人會把處女座解讀是麻煩、吹毛求疵，他要求作詞人把歌詞改動了8次，似乎也展現自己是要求高的人呢！

他承認：「有少許關係，我想把事情做得更好，我並不是以很差的態度與對方溝通，我會說明某一部份會否有其他選擇，會寫下很詳細的標註，以便他對歌詞作出修改、明白我所表達的意思。我也覺得有點為難對方，但也很感謝他會很配合我。」

Jeremy與雷暐樂有良好的合作，他順勢解釋自己不是要對方寫8份不同的詞，也讚嘆對方的創作能力：「他也是很好的，為我寫了3個完全轉換的版本，我就在想『痴線，點解可以咁快，仲要係好快寫哂畀我，會唔會係太嘥心機』。」

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與女主角上演「曖昧」

在《CLOSER》MV中，Jeremy被女主角Jamie勾引，二人面對面演了一整晚的戲，對他來說是一大突破。

他說：「真的是初次與女生很近地做戲，過往就算拍電視劇也沒有單對單的機會，出道作《半》時與Fish（廖子妤）面貼面，但也真的不是很多。我感到有一點緊張，因為與Jamie剛認識不久，就要馬上做出火花。幸好她是很專業的，即使她多麼緊貼著我，她也會保持著自己的角色。」

▲ （發相）

Jeremy與Jamie在MV中的對手戲、舞步也充滿曖昧的氛圍。

他特別提到Music Break中的雙人舞：「當我聽到這一首歌時已覺得一定要有雙人舞的部份、需要比較貼身的動作，並把這個要求告知排舞師Ali。我們緊觸著雙手，並一起扭動著身體，我觸碰著拍檔時，對方又扶著我的腰，『扭吓扭吓』的動作是很適合來表示曖昧期，就是『又要接近，又要驚』。」

回想起與女主角或舞蹈員的雙人舞，他表示當時擔心會太過火，畢竟自己是與剛認識的女生合作，變相不敢有太多的肢體接觸。他形容自己是保持著比較紳士的態度呢！

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佛系求愛

Jeremy對自己的作品有一定程度的要求，但在愛情世界當中，他選擇以佛系的心態去面對，他說：「我是完全不夠膽追人，以前與現在也是。」

他直言自己遇過的「曖昧」是發生在中學時期，「在上課時，我不經意地碰到對方的手，或向上望時，看到對方也在看著自己，馬上就感到害羞。我是冷靜、佛系地發生曖昧，我覺得這份歌詞寫出特完全不是我，因為我不是與對方有互動，是完全選擇『佛系』。」

▲ Jeremy說：「我是完全不夠膽追人。」（文子健 攝）

公開擇偶條件

能夠令Jeremy心動的女生，又是怎樣的類型呢？他覺得笑得很美的女生是可以吸引到他，中學時的他也喜歡過1、2位女生。

Jeremy自入行後所接觸的以同性爲主，對愛情抱持佛系心態，不過似乎令他養成懂得分辨「假笑」的能力！他笑稱：「我覺得呂爵安（Edan）是笑得很有喜感，他的真笑與扮笑是很明顯的，當他是真笑時，會笑得把牙肉都露出來，但扮笑時就就把牙肉都收好，所以是很容易分辨出他的開心程度！」

▲ Jeremy喜歡笑得很美的女生！（文子健 攝）

「新人獎」過後

在《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，Jeremy以大熱姿態奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」，獎項的加持為他打下強心針，他解釋：「因為我是很需要別人肯定或在意別人看法的人，當真的奪過新人獎後，有很多人很支持我、看到大家的評論，發覺我對於自己要做這一條路的信心大了很多！」

新人獎的出現，令Jeremy更加堅定自己的選擇，他續稱：「在去年，我對自己有很多的懷疑、不安、疑慮，在想『究竟我咁樣做啱唔啱呢？』來到今年，我認為這一個獎項給予我很大的信心，我需要繼續做所謂『妖』的風格，令到更加多人接受，並覺得這並不再是很獨特，其實它是每一個人也可以carry，普通的一首K歌也可以有這樣的感覺呢！」

▲ Jeremy的努力獲得回報！（IG圖片）

Jeremy：與花姐沒有不和

有指Jeremy是MIRROR中與花姐關係最差的一人，他在《調教你MIRROR》中曾說：「我真係唔知點修補我同花姐的關係」，又有指Jeremy因單飛的問題而與花姐鬧不和！

他強調絕無此事：「沒有因為單飛的問題而與花姐不和，我們也沒有不和，可能大家溝通之間有少許誤會，因為我們也是處女座，有很多自己的顧慮，又會猜測對方在想甚麼，會覺得對方是不喜歡自己，從而產生誤會。」

他笑言：「我與花姐是同一天生日，大家的心思是差不多，就有誤會出現，令大家有一點距離，不過現在是沒有事！」

▲ 花姐、Jeremy（IG圖片）

獲網民好評

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，Jeremy的演繹不時被網民好評，大讚他的表現穩定、準備十足，面對網民的欣賞，Jeremy謙稱：「感謝大家的評論，我是很珍惜每一次踏上舞台的機會，我覺得只要踏上舞台，就是100%準備好，其實也不是有很多機會面對這麼多觀眾，就一定做到200%。」

他回想在叱咤頒獎禮當晚，當時需面對現場、看直播的觀眾，就更加需展現自己是作了充份的準備。他稱：「希望透過自己的努力，可以令更加多的人去認同我。」

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預告本年度作品

連帶《CLOSER》在內，Jeremy預告今年會推出3首個人單曲， 他大爆當中的主題：「以愛情不同階般為主題，之後的兩首歌曲也已選定，一首是慢歌、一首是節奏再快一點的，從而展示到更加多不同的可能性。」

他之所以選擇以愛情爲今年作品的主題，皆因這是會引起樂迷共鳴的主題，有別於去年作品中所說的人生大道理。

▲ （文子健 攝）

盼成為安慰別人的歌手

轉眼間，Jeremy已出道4年，他感恩自己與所訂下的目標愈來愈近，「我很想像我的偶像般，可以影響到很多不同的人，在歌曲中為大家帶來安慰、共鳴，或者當大家遇到問題、感迷茫時，聽歌時也說不定可得到一些方向！」

在現實生活中，Jeremy坦言自己是傾向聆聽著別人的話，多於給予別人回應，自然令身邊的朋友較願意向他傾訴，成為「暖男擔當」 。

髮型：Lydia Yung @CHIC Private I salon

化妝：Cherie Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Ports V, Rickyy Wong, Christian Louboutin

場地：HERE Studio

記者：陳淑霖

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