眾新導演現身謝票場齊撐《流水落花》　導演賈勝楓：感恩我們因電影而結識

由新導演賈勝楓執導的作品《流水落花》來到第二週，昨晚（3月11日）聯同一班新導演包括《過時·過節》導演曾慶宏、《正義迴廊》《死屍死時四十四》導演何爵天、《白日青春》導演劉國瑞、《窄路微塵》導演林森、《燈火闌珊》導演曾憲寧及《年少日記》導演卓亦謙一出席《流水落花》「撐賈勝楓謝票特別場」。

對於一班同為新導演的支持，賈導演表示：「這班導演義不容辭行出來支持我，真心好多謝他們；他們今次站出來為我打氣，我相信是因為我們都是新導演，而大家也知道作為新導演的困難，大家感同身受；我哋彼此其實相識並沒有很久，感恩的是我們是因為電影而結識，這是要多謝電影！希望大家也支持咁多位導演的作品！」

新導演互相力撐

幾位導演在謝票場上分享作為新導演的感受和對《流水落花》的看法，《年少日記》的導演卓亦謙表示：「 搵小朋友唔容易，阿楓cast了很多演員，從電影中感受到阿楓花了很多心機拍好《流水落花》。」

《過時·過節》導演曾慶宏表示：「票房重要，但更重要是想恭喜阿楓，皆因他可以拍到一部佢想拍的題材、手法的電影，這是最珍貴的。」

而《窄路微塵》導演林森說：「想藉這個機會多謝新導演的伙伴；好多時候其他人會覺得我們是競爭對手，但我反而覺得我們是在同一時間一同成長的夥伴，大家互相學習、支持！《流水落花》是很值得大家推薦的電影，當中的題材是香港比較少見，甚至大家可能未必認識，絕對是很有意義。」

呼籲入戲院睇電影

《白日青春》導演劉國瑞直言，希望藉機會鼓勵大家支持《流水落花》之餘，想提提大家：「入戲院在大銀幕睇電影，跟在電腦、網上串流或飛機之類睇是截然不同的，這就是電影的魔力！」

至於《燈火闌珊》導演曾憲寧表示可以再次來到同一個戲院大家一齊謝票很感動：「第二次跟各位新導演一齊謝票，這個感覺很奇妙，在這個環境去製造香港電影真的不容易，其實拍電影好孤獨，但係能夠同咁多位新導演一齊做這件事，都會帶給我力量。《流水落花》我很喜歡，因為鋪陳的方法就如戲名一樣，流水落花這個意象慢慢滲透給觀眾。」

還有《正義迴廊》及《死屍死時四十四》導演何爵天說：「我好欣賞《流水落花》這部電影的結構很大膽，是一部很高難度的作品，電影中有很多事情要慢慢發掘，我也打算過兩天再先看一次！」

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