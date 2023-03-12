【癌症殺手】肺癌家族母死兄確診　弟弟輕微咳嗽1個月後確診4期癌

▲ 肺癌家族母死兄確診，弟弟輕微咳嗽1個月後確診4期癌。

肺癌是本港頭號癌症殺手，年殺近4000人。台灣有胸腔內科醫生就分享病例，指有一名男子因母親肺癌離世，擔心自己也會患癌而就診，結果證實果然患上第一期肺癌。之後男子的弟弟出現輕微咳嗽，男子再著弟弟求診。不幸的是，弟弟已確診4期肺癌。

台灣胸腔內科醫生蘇一峰日前在Facebook分享，一名男子因媽媽肺癌過世，擔心自己也會得到肺癌，進行檢查後果然發現患癌，幸好是病發初期，開刀馬上便處理了。而男子的弟弟有輕微咳嗽徵象一個月，在哥哥介紹下，弟弟也前來檢查。

但不幸的是，弟弟右肺長了腫瘤，經電腦斷層掃瞄可見，已布滿白色點點，確診為4期肺癌，而弟弟本身不煙不酒，因只有輕微咳嗽徵象，故此也難以置信。

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台灣一項研究曾指出，當地有60%肺癌患者沒吸煙習慣；女性患者中，更有高達80%是沒吸煙習慣的。劉博仁表示，台灣中央研究院曾進行一項廣泛研究，發現台灣女性體內有種稱為「APOBEC」的基因是較易變異的。

縱然不煙不酒、不下廚，但生活中含有的微量PM2.5、煙燻燒烤食物所產生的多環芳香烴，以及加工肉類、隔夜菜所含的亞硝酸鹽，亦較易引發基因突變，導致患上肺癌。他提醒大眾，為預防癌症，要盡量吃原型食物（whole food），進食隔夜菜時也要小心，尤其是葉菜類。

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責任編輯：羅嘉欣