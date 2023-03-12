【金氏皇朝】金正恩疑欽點女兒做接班人　被揭大仔恐有生理或精神問題

▲ 金正恩被南韓情報揭發大仔疑有生理或精神問題，導致未能成為接班人，要改捧次女金朱愛。

北韓領袖金正恩近期頻頻帶同9歲次女金朱愛出席重要活動，包括導彈試射、慶祝建軍75周年閱兵儀式和大型住宅項目動工等，外界猜測她已被欽點為金正恩的接班人，但北韓向來父權制度極重，金正恩如此重視女兒是不尋常的舉動。而韓國最新情報指出，金正恩的第一個孩子是兒子，但從未公開露面，故推斷其長子疑有生理或精神問題。

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據《朝鮮日報》報道，南韓情報機關國家情報院在周二的在國會情報委員會上稱，有情報指金正恩的第一個孩子是兒子，正有待確認，「雖然沒有具體證據，但根據情報所知，兒子的可能性較高，與外國情報機構共享情報後，我方作出上述判斷。」

▲ 北韓發行紀念洲際導彈「火星-17」研發成功的全套8款郵票，逾半數有金正恩的女兒金朱愛。（網上圖片）

國情院續表示，基於北韓體制的父權家長制性質，長子理應是繼承金正恩的人選，但他卻從未公開露面，金正恩反而帶同次女金朱愛出席北韓人民軍建軍75周年閱兵儀式和視察「火星-17」新型洲際彈，甚至將金朱愛照片印在北韓發行的郵票上，種種跡象顯示，長子可能有身體或精神方面問題，導致他無法成為接班人，但暫時未有情報可以確認。

金朱愛馬術出眾 接受在家教育

韓國情院還提及，金朱愛在平壤從沒有上過正規學校接受教育，只是請老師來家中教導。金朱愛的嗜好有騎馬、游泳和滑雪等，尤其馬術出眾，爸爸金正恩十分滿意女兒的騎馬能力。國情院又補充，金正恩還有第三名孩子，目前尚未確認到其性別。

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至於金朱愛是否北韓政權的未來接班人，國情院指北韓宣傳機構用「尊貴的」、「尊敬的」等修飾語稱呼金朱愛，且她頻頻陪同父親出席重要場合，「最大目的是讓民眾接受四代血統世襲的合理性，這是（宣傳機構）追捧金朱愛的動機所在。」但國情院認為，金正恩仍然年輕，毋須那麼早構思接班人，也未有發現平壤政府有接班人的繼承部署或宣傳。

早前《中央日報》也引述南韓多位北韓問題專家的看法指出，北韓近來抬舉金朱愛的舉動，實則把她視為一種「吉祥物」，多於暗示「確立金朱愛為繼承人」，利用她來彰顯白頭山血統的權威，真正目的可能是為了「吹捧金正恩」。

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責任編輯︰王明芳