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【衰過洗米華】老婆小三同時懷孕　丈夫得悉BB性別嗌離婚︰是她的錯

親子 18:16 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣一名人夫同時讓老婆和小三懷孕，得悉兩人懷有的BB性別後，打算向老婆提出離婚。（《多功能老婆》劇照）

老公同時搞大老婆及小三個肚，應該點算好？似洗米華養兩頭住家？台灣一名出軌人夫似洗米華同時令老婆和小三懷孕，得悉兩人腹中寶寶的性別後，丈夫卻打算向老婆提出離婚，更反指責是老婆的錯，身為獨子的他需要傳宗接代，引來網民群起斥罵。

近日該名男網民在《匿名公社》發文表示，他同時讓老婆及小三懷孕，最近通過驗血得知老婆懷上女嬰，「女友」則佗男B。而身為獨子的他好希望小三能為他產子，好讓他傳宗接代，但他被小三脅迫要「坐正」，否則她去墮胎，令他心急如焚。

因為我是家中獨子，當然要生個男的給家裡交代，但是女友說除非我離婚娶她，不然要去夾娃娃（人工流產），就算給她錢也不肯生。

男網民萌生離婚念頭，苦惱應如何向老婆開口提出離婚，他認為這是老婆的錯，他是迫不得已，「不能一舉得男，是她的錯」！

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【湊得輕鬆啲】流行性腦膜炎專攻BB致命率達10%　爸媽憂心親吻嬰兒會致感染？

網民︰祝你離婚成功

貼文一出後引起網民熱議，紛紛斥責樓主的思想有問題，生仔生女根本與媽媽無關，「生男生女是男生來決定的耶，跟女生有什麼關係」、「你該去看醫生，因為生男生女是老公問題、跟女生無關，您老婆真可憐」。

網民呼籲樓主放生老婆，他根本不適合當爸爸，「我覺得都不要生比較好，替孩子未來感到擔憂」、「祝你離婚成功，女友送你綠帽一頂」。不過，有人對帖文內容提出質疑，認為是創作文，「醒醒吧，你沒老婆、更沒女朋友」、「怎樣同時有老婆和女友？怎讓她們同時受孕？」、「你就繼續做夢吧！」

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責任編輯︰王明芳

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