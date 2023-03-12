黃妍開騷感謝樂迷不離不棄　Cath歌衫少布不習慣：好擔心會唔會走光

黃妍（Cath）音樂會《Blooming Underwater Live 2023》一連兩晚假旺角麥花臣場館舉行。首次連開兩場音樂會，Cath作出了不少新嘗試，既挑戰自己的性感底線，不諳日文的她更唱了兩首日文歌，為樂迷帶來極大驚喜。

她一出場便以一襲以3D Printing製作出來的晚裝登場，除唱出自己的作品《世界以痛吻我而我歌唱》、《刮骨》及《牆身有裂》外，她亦獻唱早前來港參與Clockenflap音樂節的日本歌姬milet《who I am》及台灣金曲獎歌后魏如萱的《末日狂花》，澎湃的編曲為音樂會帶來醒神的序幕。

少說話多唱歌

唱罷多首作品後，Cath揚言全晚將甚少說話，只會盡力唱好歌，她更有感而發道：「我極度慢熱，好多感謝嘅說話都唔係太識表達，但好感恩身邊有一班好好嘅團隊、朋友，同埋有大家，會忍受我好乞人憎嘅性格，然後繼續陪我一齊行。」真情流露的一番剖白，帶來了全場熱烈的掌聲。

接著Cath以《笑容迷路了》、《7月24日大道》、《異地書》、《Little People》等自家作品，配搭Eason《Stranger Under My Skin》、麥浚龍《弱水三千》，將自己內心恐懼放大，赤祼地呈現於樂迷面前。

新歌〈心的全部〉與從未曝光作品《反烏托邦三部曲》，讓現場陰暗的氛圍，轉化至晴朗的調子，樂迷在此時也按耐不住紛紛起身拍和，全場氣氛也變得份外溫馨愉悅。

演繹《囂張》

隨後Cath拿起結他，連續演繹了已故盧凱彤《囂張》、日本大熱J-Pop樂隊Official鬍子男dism《Prentender》及《天光前》3首作品，展現了型格的一面，樂迷也愈見興奮，而在唱過《無聲浪》、《輕盈》及重新填詞的《至少有歌》後，首晚的音樂會也圓滿結束。

對於這次選唱了這麼多別人的歌，Cath指很多都是自己偶像的歌，她說：「《末日狂花》不嬲都覺得好好聽，然後milet同鬍子男都係我近期好鍾意的日本歌手，《Pretender》更是我的歌《天光前》創作的reference，我本身唔識日文，啲歌又好鬼難唱，今次就當係挑戰自己，好在有練聲亦練得密，先應付到。」

勤學日語唱日文歌

至於日文歌，Cath表示早在新年期間已開始練習，而且找了懂得日文的同事執拼音，才能唱得如此流俐，順利過渡。

另外，昨晚的歌衫，Cath形容為「少布、有仙氣、有型」，所以她在台上都不停讚賞自己好靚，不過Show後她說：「喺大家眼中應該唔覺得性感，但其實fitting時係驚嘅，因為好少布，好擔心會唔會走光、好凍或者顯肥，但團隊幫我喺衫上做咗好多機關，上台後就完全冇呢個擔心了！」