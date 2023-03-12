【牙醫註冊】盧寵茂：政府投入300萬培訓一名牙醫　有理據加實習期提升質素

▲ (資料圖片)

政府計劃修訂《牙醫註冊條例》，建議要求本地牙科畢業生實習一年後才能正式註冊，並要求於指定機構工作一定年期，初步建議是兩年。醫衛局局長盧寵茂表示，現時衛生署牙醫職位空缺，加上每年的流失率，有近百個空缺。他表示，政府投入300萬資源培訓一名牙醫，加上牙管會曾建議可加強牙科生臨牀訓練，在現時公營服務短缺的情况下，他認為有理據要求畢業生實習一年。

盧寵茂接受電視台節目訪問。他表示，文件列出於指定機構工作兩年是其中一個合理建議，具體年期要諮詢業界後才能決定，而服務年期亦可能由社會需求有改變。他表示，每名牙醫由畢業至退休有35年專業生涯，兩年服務期佔其專業生涯不足9%，認為可平衡公私營服務。

對於現時衛生署牙科服務，集中於服務公務員。盧寵茂稱，為公務員提供服務是政府承諾，但並非最主要的缺口。他表示，日後會整體檢討公營牙科服務的範疇及服務對象，但未有回應是否增加向公眾提供公營牙科服務。

至於當局是否會立法要求其他醫生於公營機構工作一定年期。盧寵茂說，現時醫科生畢業後已會在公營醫療服務一定時間，當局下一步會與醫專等，討論是否要求醫生完成專科培訓後，繼續留在公營醫療系統服務一定年期。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋