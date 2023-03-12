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【公院墜石屎】富士達仍獲邀投標大廈滲水顧問服務　屋宇署：至今沒涉不良紀錄密切監察表現

社會 15:16 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

青山醫院及葵涌醫院的病房及診症室，先後於去年11月底及上周，發生天花石屎剝落意外。醫管局早前表示，對負責全港7個聯網43間醫院勘察工程的富士達建築及工程顧問公司，表示不滿。當局表示，於青山醫院病房發現有滲水情況，不過承辦商於2021年的提交的安全檢查報告則顯示，病房天花並無缺損。

富士達除了承辦醫管局工程外，亦曾承包其他政府及公營機構的工程，亦是屋宇署2022-23年資格預審的顧問公司名單。按照屋宇署網站顯示，名單共有71間顧問公司。網站顯示，截至上星期五，屋宇署仍有邀請富士達在內的顧問公司，提交投標意願書，為荃灣、觀塘、沙田以及東區共10幢大廈，提供滲水勘查及測試顧問服務。

TOPick向屋宇署查詢，富士達於署方紀錄下是否有任何不良紀錄，於投標時會否考慮於近日事故中的表現。署方回覆查詢時表示， 富士達於署方工程中，至今沒有涉及不良工作表現，會密切留意有關顧問公司，包括非屋宇署的服務合約的工作表現，並在有需要時採取適當的跟進。

屋宇署表示，對於申請加入資格預審名單的顧問公司，屋宇署考慮的準則包括公司的人力資源、歷史（在港成立最少五年並取得所需認證）、相關顧問服務經驗、以及公司過往表現；名單每年更新。另外，屋宇署在批出每一份合約之前，均會再次審核中標的公司是否符合有關資格。

署方指，若顧問公司就其服務涉及不良工作表現記錄，經屋宇署顧問檢討委員會審視有關個案後，可按情況發出劣評報告，並按機制暫停其投標資格或把有關顧問公司從「通過屋宇署資格預審的顧問公司名單」中移除。

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

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服務 公立醫院 屋宇署

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