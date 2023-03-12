【戀物癖】人妻洗澡後驚見老公1個舉動　崩潰向性學博士求助

▲ 人妻洗澡後驚見老公1個舉動，感到崩潰。

「戀物癖」可以是一種性癖好，意即對特定的物品產生愛戀。日前台灣有性學博士分享，一名女網民透露，日前撞破老公拿她的內褲來聞，更舔上面的分泌物，而老公更坦承直認喜歡她的「原味」，令她非常崩潰。

台灣性學博士許藍方最近在YouTube頻道「可樂研究社」分享，指有一名人妻透露，自己的老公經常替她買新的棉質內褲。起初她以為是老公擔心她的泌尿衛生問題，需要勤替換內褲，直到有一天她從浴室洗完澡出來，撞見老公正在偷聞她換下的內褲，甚至還舔殘留在上面的白帶，令她嚇得無法動彈。

兩人當場呆住後，經深入冷靜聊天，老公才向她坦承，喜歡聞她的「原味內褲」，令她不所措，回想起來仍覺得變態和噁心，因此向許藍方求教應如何改變老公。

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許藍方對此解釋，表示有一種性癖好是「戀物癖」，這並非一種病，只是喜歡「沒有生命的物品」，並與其互動，像是內褲、絲襪等。而她續指，假如無法接受，可告知對方「不喜歡這樣的行為」，看看對方是否能改變，她亦安慰人妻：「至少我覺得他是喜歡聞你的內褲，是還蠻好的。」

許藍方表示，若另一半喜歡聞內褲上的白帶，代表分泌物的味道應屬於正常。而她也呼籲，有戀物癖的男性，若聞到另一半的白帶傳出魚腥味應小心，因可能代表已是感染徵狀。

性興奮連繫某事物 傷害自己或他人

筆名「益力多醫生」的本港精神科醫生，曾拆解性偏好障礙的成因、種類及治療方法。其中戀物癖都是屬於「性偏好」的一種。而性偏好本來只屬個人偏好，即從不正常的物件或途徑獲得性滿足。不過當此偏好導致個人痛苦或損傷，或涉及傷害自己或他人，甚至影響社會功能，就算為「性偏好障礙（Paraphilic disorder）」。

益力多醫生表示，部分研究指性偏好障礙的成因與出生前腦部神經發展有關，而在行為心理學上則可如此理解：

當一個人有性興奮時，連繫到某些事物，就可能導致性偏好障礙。例如在觀看色情影片時，剛巧在性興奮時看到絲襪，便把性興奮和絲襪連繫起來，形成此性偏好。

性偏好一般沒有被區分嚴重程度，不過如該行為可能會傷害到別人或對社會構成危險，就需要特別留意。大部分轉介到精神科、患有性偏好障礙的人都是在犯罪後揭出問題，如偷竊、非禮等。

益力多醫生指，主流的療法為認知行為治療。另外，亦有厭惡療法（aversion therapy），即將使其性興奮連繫起來的物品，連繫到一些厭惡的東西。例如在他們面前展示一對絲襪，但同時放出惡臭或施以電擊，讓患者減少對該物品產生性興奮。

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責任編輯：羅嘉欣