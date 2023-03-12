【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曼谷鬥騷身段　戒口以最佳狀態派福行【多圖】

▲ 何沛珈與李芷晴主持《請1日假去旅行》「曼谷篇」。

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》本周播出的是「曼谷篇」，由《香港小姐再競選》分別獲得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）任主持。

兩位靚女為這次旅程獻出多個第一次，包括首次出埠工作、首次穿泰服等，而最怕畀人摸的Stephanie，更會獻出人生首次Spa。

去得曼谷當然要吃好東西，兩人會推介當地著名美食及食店，包括獲米芝蓮推介的「媽媽麵」，及由舊飛機改造而成的食Fine Dining餐廳等。

曼谷天氣熱辣辣，Roxanne和Stephanie齊齊換上泳裝，於酒店的泳池沐浴陽光，兩位女神大晒美好身段，畫面養眼。

【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利 何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】

▲ 李芷晴（左）與何沛珈（右）齊主持《請1日假去旅行》「曼谷篇」。

校服Look勁Pure勁True

Stephanie、Roxanne受訪時透露今次準備了5套泳衣，Stephanie笑言拍泳裝畫面有點擔心：「因為最後一日先拍泳裝，而泰國啲嘢食實在太好味，真係忍唔到口，所以都驚會有肚腩仔！」

Roxanne則事前做足準備：「最擔心嘅嘢就係過年之後食多咗，去之前嘅一個星期就戒口食清啲同埋做運動，仲帶埋跑步套裝諗住有時間就跑吓步去水腫，不過因為拍攝行程緊湊，所以都完全冇時間去跑步，但係其實每日行咁多路都已經好足夠。」

同時，Roxanne又分享去水腫貼士：「就係着泳衣之前浸一浸浴！」除泳裝，兩人的校服Look亦勁Pure勁True。

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首次體驗泰式Spa

提到人生首次做Spa，Stephanie笑言最怕被唧及怕痛：「以前細個都有跟屋企人試過揼骨，但就係咁喺度笑，笑到停唔到，最後畀媽媽嫌嘈趕走咗。今次做Spa係比較溫柔啲，比我想像中舒服好多，開頭掂我時有少少尷尬，但因為太舒服，慢慢都享受咗。」

自稱是「骨精」的Roxanne，卻首次體驗泰式Spa，她說：「曼谷嘅Spa啲環境同埋性價比喺香港好難搵到，嗰度嘅地方勁大、裝修超靚。」

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望組姊妹花

講到與Stephanie合作，Roxanne坦言感到十分舒服和合拍，她說：「我哋一齊經歷過比賽，所以雙方都好了解大家，我哋嘅性格係一凹一凸可以互補，成件事出嚟都好閨密，希望觀眾都鍾意我哋呢個組合，亦都想呢對姊妹花可以拍多啲旅遊節目。」

Stephanie則透露和Roxanne每晚都會敷住面膜傾偈，經過今趟旅程兩人的感情和默契都提升不少。

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